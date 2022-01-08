没打疫苗澳洲参赛被拒 球迷冒雨抗议聚集声援乔科维奇

澳大利亚内政部长凯伦·安德鲁斯表示，乔科维奇不是被拘留，他随时都可以离开。她也证实，另外两名参加澳大利亚网球公开赛的人员也正在接受调查，不排除有更多人被遣返的可能。

（墨尔本综合电）塞尔维亚网球名将乔科维奇入境澳大利亚遭拒事件继续发酵，当地球迷昨天冒雨抗议，聚集声援乔科维奇。澳洲内政部长称，乔科维奇不是被拘留，他随时都可以离开。

除了乔科维奇，捷克也有球员被取消签证。捷克外交部昨天在回复法新社的电邮中表示，与乔科维奇一样，该国女网球员勒娜塔·沃拉科娃（Renata Voracova）也同样被取消签证与拘留。

尽管捷克外交部对澳洲有关当局的做法表示抗议，但世界排名第81位的勒娜塔已决定离开澳洲，不参加本届澳网。

据法新社报道，昨天大约有50名民众聚集在墨尔本公园酒店外，抗议乔科维奇遭澳洲政府不公正待遇。

有乔科维奇球迷就表示，乔科维奇承受了太多他本不该承受的东西，“我们支持他，如果今天不是因为东正教圣诞节（Orthodox Christmas Day），相信会有更多人前来（支持他）。”

曾用作接待旅客用途的墨尔本公园酒店，现被官方用作“拘留替代点”。该酒店内容纳了大约32名被困在澳大利亚的难民和寻求庇护人员，而目前居住在该酒店的就包括了塞尔维亚网球名将乔科维奇。

澳大利亚内政部长凯伦·安德鲁斯表示，乔科维奇不是被拘留，他随时都可以离开。同时，凯伦也证实，另外两名参加澳大利亚网球公开赛的人员也正在接受调查，不排除有更多人被遣返的可能。

她说：“他可以自由选择任何时间离开，而且边境执法局也会为他的离开提供便利。”

乔科维奇本月5日从迪拜入境澳大利亚遭拒，澳大利亚当局称，乔科维奇并未提供有效的冠病疫苗接种豁免医学证明，因此决定取消他的签证。

事件引发了国际社会的关注，塞尔维亚政府要求澳方对此作出解释。

塞尔维亚政府昨天在一份声明中说：“乔科维奇不是罪犯，不是恐怖分子，也不是非法移民，但他却被澳大利亚当局这样对待，他的粉丝和塞尔维亚公民感到愤慨，这是必然。”

乔科维奇的父亲斯尔扬·乔科维奇昨天也在塞尔维亚首都贝尔格莱德的一场集会上发表了言辞激烈的讲话，他告诉人群，他的儿子是“政治迫害”和“冠病法西斯主义”的受害者。他坚称，儿子“满足了参加这场他肯定会赢得的比赛的所有必要条件”，“他被驱逐出境是出于政治动机”。

澳大利亚总理莫里森则表示：“规则就是规则，没有人可以凌驾于这些规则之上。”

另一方面，法国体育部长则表示将允许乔科维奇在没有接种疫苗的情况下参加5月份举行的法国网球公开赛。

法国体育部长罗萨娜·马拉希尼亚努（Roxane Maracineanu）昨晚表示，根据国际网球联合会的协议，未接种疫苗的选手仍将有权入境法国，参加5月份举行的罗兰加洛斯（法网）比赛。

这名34岁网坛名将曾九次夺得澳网男单冠军，近三年来亦顺利卫冕。

他在职业生涯中一共赢得20个大满贯冠军，目前与瑞士天王费德雷尔及西班牙天王纳达尔并列世界第一（夺得大满贯赛次数最多的球员）。