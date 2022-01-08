非洲杯最受瞩目五球星英超占其三

非洲杯即将开战，曾当选非洲足球先生的利物浦锋线双煞萨拉赫、马内及曼市球星马赫雷兹依旧是最受瞩目的球员。

和去年的欧洲足球锦标赛一样，非洲杯因冠病疫情延迟了一年举行。

虽说这项非洲足球盛事的受关注度一向不及欧锦赛，但随着越来越多非洲球员在欧洲五大联赛表现亮眼，相信即将在本地时间下周一凌晨开战的第33届非洲杯必会非常精彩，特别是以下五名球员的表现，绝对值得关注。

1）萨拉赫 Salah（29岁，利物浦，埃及）

谁是当今足坛最杰出的非洲球员？相信许多人的第一选择都是“红军”利物浦（Liverpool）神射脚萨拉赫。

自2017年加盟红军以来，这名埃及国脚就从未令人失望，几乎每个赛季都排在英超射脚榜前列。

本季联赛，萨拉赫依然势不可当，目前以16个进球遥遥领先其他对手，因此这名两届非洲足球先生在去年的金球奖排行榜上只排名第七，让不少人大跌眼镜。

但在埃及人民心中，萨拉赫却犹如“法老王”转世，埃及总统塞西就曾经说过：“他是埃及的民族骄傲，是骄傲的象征。”

萨拉赫曾在2017年率队打入非洲杯决赛，不料上届作为东道主的他们却大热倒灶，止步于16强，本届赛事必竭力雪耻。

2）马内 Mane（29岁，利物浦，塞内加尔）

除了萨拉赫之外，利物浦的另一名高效前锋马内也即将参加非洲杯，这对利物浦来说，无疑是个巨大损失。

虽说马内的状态没有萨拉赫稳定，本季的联赛进球也只有对方一半，但他却在上届非洲足球先生的争夺中力压萨拉赫当选。

上届非洲杯是塞内加尔历来第二次打进决赛，可惜再次与冠军失之交臂，本届他们必再接再厉，剑指首个非洲杯冠军。

马内近九次代表国家队出战进了七球，本届非洲杯无疑是塞内加尔最强的进攻武器。

3）马赫雷兹 Mahrez（30岁，曼市，阿尔及利亚）

和萨拉赫及马内一样，马赫雷兹也曾当选非洲足球先生，虽说那是在更早之前的2016年，但他以队长身份率领阿尔及利亚勇夺上届非洲杯冠军，却是萨拉赫和与马内都无法媲美的。

马赫雷兹出生于法国，但因父亲是阿尔及利亚人而在2014年世界杯前选择为这个北非国家效力。

马赫雷兹因在2016年助莱斯特（Leicester）爆冷夺得英超冠军而名声大噪，两年后加盟曼市（Manchester City）再随新东家两夺英超桂冠。

本季联赛，他依然表现出色，相信将继续在阿尔及利亚此趟卫冕路上扮演关键角色。

4）哈基米 Hakimi（23岁，巴黎圣日耳曼，摩洛哥）

今夏刚从意甲球队国际米兰（Inter Milan）跳槽至法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的哈基米则是最值得关注的年轻球员。

两个月前刚庆祝23岁生日的哈基米，欧洲五大联赛已踢过四个，英超是唯一例外。不仅如此，他至今效力的都是欧洲顶尖球队，他从西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）起家，并一度以租借球员的身份加盟多特蒙德（Dortmund）。

虽理论上是一名后卫，但哈基米却以创造力及进攻能力著称。

出生于西班牙的哈基米因父母是摩洛哥人而从小就代表摩洛哥出战，所以即便他只有23岁，但已为摩洛哥国家队出场41次的他却是队里最资深球员之一。

5）阿莱 Haller（27岁，埃杰克斯，科特迪瓦）

由于在2019年以创球会纪录的转会费加盟西哈姆（West Ham）却没有太亮眼的表现，阿莱一度被视为“水货”，但自从在一年前转投荷甲球队埃杰克斯（Ajax）的怀抱后，这名出生于法国的前锋却判若两人，本季18场联赛已取得12个进球。

更令人惊艳的是，他在本季欧洲冠军联赛小组赛以10球高居射脚榜榜首，并成为继葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在2017年后，首名在每场小组赛中进球的球员。

阿莱前年才开始为母亲的出生地科特迪瓦出战。这是他第一次参加非洲杯，势必让人留下深刻印象。