非洲杯最受瞩目五球星英超占其三 来自 / 联合早报 文 / 何欣颜 发布 / 2022年1月8日 5:00 AM 阿尔及利亚是上届非洲杯冠军。（路透社） 利物浦前锋萨拉赫是埃及人民的骄傲。（路透社） 同样效力于利物浦的马内要助塞内加尔弥补上届非洲杯与冠军擦肩而过的遗憾。（路透社） 曼市翼锋马赫雷兹以队长身份率领阿尔及利亚勇夺上届非洲杯冠军。（法新社） 哈基米虽只有23岁，却已是摩洛哥国家队最资深球员之一。（法新社） 效力于埃杰克斯的科特迪瓦前锋阿莱在本季欧冠联赛表现抢眼。（法新社） 字体大小: 小 中 大 非洲杯即将开战，曾当选非洲足球先生的利物浦锋线双煞萨拉赫、马内及曼市球星马赫雷兹依旧是最受瞩目的球员。 和去年的欧洲足球锦标赛一样，非洲杯因冠病疫情延迟了一年举行。 虽说这项非洲足球盛事的受关注度一向不及欧锦赛，但随着越来越多非洲球员在欧洲五大联赛表现亮眼，相信即将在本地时间下周一凌晨开战的第33届非洲杯必会非常精彩，特别是以下五名球员的表现，绝对值得关注。 1）萨拉赫 Salah（29岁，利物浦，埃及） 谁是当今足坛最杰出的非洲球员？相信许多人的第一选择都是“红军”利物浦（Liverpool）神射脚萨拉赫。 自2017年加盟红军以来，这名埃及国脚就从未令人失望，几乎每个赛季都排在英超射脚榜前列。 本季联赛，萨拉赫依然势不可当，目前以16个进球遥遥领先其他对手，因此这名两届非洲足球先生在去年的金球奖排行榜上只排名第七，让不少人大跌眼镜。 但在埃及人民心中，萨拉赫却犹如“法老王”转世，埃及总统塞西就曾经说过：“他是埃及的民族骄傲，是骄傲的象征。” 萨拉赫曾在2017年率队打入非洲杯决赛，不料上届作为东道主的他们却大热倒灶，止步于16强，本届赛事必竭力雪耻。 2）马内 Mane（29岁，利物浦，塞内加尔） 除了萨拉赫之外，利物浦的另一名高效前锋马内也即将参加非洲杯，这对利物浦来说，无疑是个巨大损失。 虽说马内的状态没有萨拉赫稳定，本季的联赛进球也只有对方一半，但他却在上届非洲足球先生的争夺中力压萨拉赫当选。 上届非洲杯是塞内加尔历来第二次打进决赛，可惜再次与冠军失之交臂，本届他们必再接再厉，剑指首个非洲杯冠军。 马内近九次代表国家队出战进了七球，本届非洲杯无疑是塞内加尔最强的进攻武器。 3）马赫雷兹 Mahrez（30岁，曼市，阿尔及利亚） 和萨拉赫及马内一样，马赫雷兹也曾当选非洲足球先生，虽说那是在更早之前的2016年，但他以队长身份率领阿尔及利亚勇夺上届非洲杯冠军，却是萨拉赫和与马内都无法媲美的。 马赫雷兹出生于法国，但因父亲是阿尔及利亚人而在2014年世界杯前选择为这个北非国家效力。 马赫雷兹因在2016年助莱斯特（Leicester）爆冷夺得英超冠军而名声大噪，两年后加盟曼市（Manchester City）再随新东家两夺英超桂冠。 本季联赛，他依然表现出色，相信将继续在阿尔及利亚此趟卫冕路上扮演关键角色。 4）哈基米 Hakimi（23岁，巴黎圣日耳曼，摩洛哥） 今夏刚从意甲球队国际米兰（Inter Milan）跳槽至法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的哈基米则是最值得关注的年轻球员。 两个月前刚庆祝23岁生日的哈基米，欧洲五大联赛已踢过四个，英超是唯一例外。不仅如此，他至今效力的都是欧洲顶尖球队，他从西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）起家，并一度以租借球员的身份加盟多特蒙德（Dortmund）。 虽理论上是一名后卫，但哈基米却以创造力及进攻能力著称。 出生于西班牙的哈基米因父母是摩洛哥人而从小就代表摩洛哥出战，所以即便他只有23岁，但已为摩洛哥国家队出场41次的他却是队里最资深球员之一。 5）阿莱 Haller（27岁，埃杰克斯，科特迪瓦） 由于在2019年以创球会纪录的转会费加盟西哈姆（West Ham）却没有太亮眼的表现，阿莱一度被视为“水货”，但自从在一年前转投荷甲球队埃杰克斯（Ajax）的怀抱后，这名出生于法国的前锋却判若两人，本季18场联赛已取得12个进球。 更令人惊艳的是，他在本季欧洲冠军联赛小组赛以10球高居射脚榜榜首，并成为继葡萄牙球星克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在2017年后，首名在每场小组赛中进球的球员。 阿莱前年才开始为母亲的出生地科特迪瓦出战。这是他第一次参加非洲杯，势必让人留下深刻印象。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 非洲杯 英超 冠病肆虐又一英超豪门沦陷 曼市瓜帅在内21人隔离 早说