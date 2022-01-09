乔天王以刚染疫为由 试图推翻拒入境决定

澳洲网球公开赛

乔科维奇确定是因为上个月感染冠病而免接种，但他能否顺利亮相澳网，还取决于明天出炉的上诉结果。乔科维奇的律师表示，澳大利亚网球协会在1月1日以他最近从冠病中康复为由，给予了他医疗豁免。

（墨尔本综合电）入住已改装成移民拘留中心的墨尔本公园酒店的第三天，塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）证实是因为上个月曾感染冠病而获得医疗豁免。

手持医疗豁免证书的乔科维奇在本月5日入境澳大利亚时遭拒事件，不仅在澳洲闹得沸沸扬扬，也受到了全世界关注，有人认为这名曾公开反对强制性接种疫苗的当今世界网坛“一哥”是咎由自取，并对他是如何获得医疗豁免提出质疑，但也有不少人替他叫屈。

职业生涯已囊括20个大满贯的乔科维奇若能在本月17日开战的澳洲网球公开赛中夺冠，将超越瑞士天王费德雷尔及西班牙天王纳达尔，成为网球史上最强的男运动员，但他现在是否能如愿参赛还是个大大的疑问。

在一抵境就被通知因未能提供适当证据而被取消入境签证后，乔科维奇的律师团队立刻提出上诉，并成功申请到临时禁止令，避免乔科维奇在当晚就被驱逐出境。

随后，乔科维奇便被送往墨尔本公园酒店进行隔离，同时等待在明天出炉的上诉结果。

据报道，乔科维奇的律师团队昨天提交了一份35页的文件给澳洲联邦法院，以试图推翻取消乔科维奇入境签证的决定。

文件指出，乔科维奇在2021年12月16日的核酸检测验出了冠病阳性反应，而这符合了澳洲免疫技术咨询小组列出获准暂时豁免疫苗接种的要求之一，也就是冠病确诊者得以在染疫后推迟六个月再接种疫苗。

他的律师表示，澳大利亚网球协会在1月1日以他最近从冠病中康复为由，给予了他医疗豁免。

虽然许多国家都允许近期染疫作为豁免入境限制的理由，但澳洲联邦政府却表示，他们早已通知澳网协会，澳洲未必会接受这个理由。

住同家酒店 捷克女选手：像坐牢

在乔科维奇事件继续发酵的同时，澳洲当局昨天表示，目前正对其他外国网球手的签证展开调查，同日便扣留了以相同理由获得医疗豁免入境澳洲的捷克女网球选手雷娜塔·沃拉科娃（Renata Voracova）。

据澳大利亚广播公司（ABC）报道，雷娜塔目前与乔科维奇住在同一家酒店。

现年38岁的雷娜塔告诉捷克媒体：“我在一个房间里，哪里也不能去。我的窗户是紧闭的，没办法把它打开超过五公分。到处都有守卫，连在窗户下都有，这实在很妙，或许他们觉得我会跳窗逃走。”

她还说：“这间旅馆就像好一点的宿舍。他们会送食物给我，走廊上也有守卫。什么事都得通报，所有东西都是定额配给，我觉得有点像坐牢。”

但与乔科维奇不同的是，雷娜塔较早前已成功入境澳洲，甚至在澳网热身赛中打了一场双打赛，所以当局一周后突然取消她的签证，令她感到非常纳闷。

雷娜塔认为，她被拘留可能与乔科维奇有关，但她还是表示希望对方最终能够参加澳网。