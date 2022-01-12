印尼富商林益洲家族基金拨20万元奖励骆建佑

我国首号羽球男单骆建佑赢得世界羽球锦标赛冠军后，印度尼西亚富商林益洲（Bachtiar Karim）通过新报业媒体信托华文媒体集团联系新加坡羽球总会，以他和妻子关艳冰创立的林氏家族基金（Karim Family Foundation）名义，提供20万元的奖励金给骆建佑，表扬他的拼搏精神，也鼓励骆建佑再上层楼，直奔奥运。

林益洲是全球第二大棕榈油业春金集团（Musim Mas）的执行主席兼集团总裁。根据福布斯印尼富豪榜，他的身家35亿美元（约47亿新元），在榜上名列第10。

林氏家族基金数十年来都有对本地慈善团体捐款，特别是在体育、文化艺术、教育和心理健康等方面。不过，林益洲为人为善十分低调。

林益洲的儿子、也是林氏家族基金主要管理人的林志豪代表基金告诉《联合早报》:“我们一向相信取之于社会，用之于社会。林氏家族基金的宗旨就是支持各种有意义的社会活动。这次我们奖励骆建佑，也是要年轻人把他当榜样。我觉得骆建佑很了不起。比赛竞争是非常激烈的，除了技术，还要靠坚强的意志力。我注意到这个年轻人很久了，因为我很欣赏他永不言败的拼博精神。”

林志豪用九个字表达他和家人对骆建佑的支持：好打球，打好球，打球好，希望骆建佑没有后顾之忧地好好打球，带回更多荣耀。“同时也证明打球是好的，不只是爱好，也可以是事业，激励更多年轻人投身其中，这样新加坡的体育水准才会不断的提高。”

林益洲的女儿林婉怡是基金另一名主要管理人，她说：“我们一家人被骆建佑的坚韧不拔所激励，他在取得如此骄人成绩后保持谦卑也叫人感动。我们通过新加坡社区基金会尽微薄之力，希望能激发新加坡未来出现更多像骆建佑的年轻人。”

骆建佑：由衷感谢各方鼓励和支持

对于获得这笔奖励金，正在印度打球的骆建佑告诉《联合早报》：“我在赢得世锦赛后，如林先生这般的祝福者和赞助商送上许多奖励和鼓励，对此我感到由衷的感谢和感激。对运动员来说，这是对我们努力和牺牲的认可。为我的国家全力以赴向来是我的第一要务，知道外界有这么多非常支持和鼓励本地运动员的慷慨人士，这对我非常重要。在我生命中帮忙我的人太多了，我无法逐一地感谢他们，如果没有这么多人的支持和鼓励，我是无法站上奖台的。”

新加坡羽毛球总会会长廖振兴说：“我们深深感谢林先生对建佑的关怀和支持。建佑球场上的表现已经激发了新一代羽毛球爱好者的想象力，也传达了一个重要的信息，尽管我们是个弹丸小国，有了全民上下的支持，我们还是一样能够创下佳绩。”

世界羽毛球锦标赛是个只算积分、不设奖金的赛事，且这项比赛也不属于新加坡奥理会的“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme），因此骆建佑载誉回国后没有获得任何金钱奖励。

除了最新这笔林氏家族基金的20万元奖励金以外，羽总上星期也透露，他们与本地商人、众筹所得和球队赞助商李宁发放的奖金令骆建佑的总奖励金超过25万元，并且还在洽谈一个价值数十万元的长期赞助合同。

较早时，五名本地商人曾卫、黄建铭、梁顺祥、范文瑂和汪佑任为这位羽将筹集5万元，松园饼屋董事曾卫后来于本月2日也在慈善平台“希望之光”（Ray of Hope）发起众筹，这两笔款项加起来至今共筹得超过21万元。