印度羽毛球公开赛开锣 骆建佑杨佳敏旗开得胜

我国羽球健将骆建佑和杨佳敏均表示对2022赛季感到兴奋和期待。同时，两人也希望能够在今年的大赛中突破自己，取得更优异成绩。

2022年首场羽毛球大赛——印度羽毛球公开赛（超级500赛）昨天在新德里开打，我国选手均传回捷报。男单赛会五号种子、我国新科世锦赛冠军骆建佑在首轮比赛中以2比1逆转加拿大选手盛晓东，顺利晋级第二轮。我国女单选手杨佳敏以2比0轻取美国选手迪莎·古普塔，取得开门红。

男单三局比分为16比21、21比4和21比13，耗时50分钟。

目前世界排名第15位的骆建佑昨天在首局比赛中并没有发挥出实力，处处被世界排名第69位的盛晓东限制，而后者也在比分上处于微弱领先，拿下第一局。

次局骆建佑很快调整状态，开局便打出一波10比0的攻势，最终以21比4的悬殊分差将总成绩扳成1比1。

决胜局，骆建佑开局便打出3比0，但盛晓东随后连追三分，将比分扳平。周旋数个回合后，骆建佑在中段发力，又打出一波10比2的攻击，让比赛失去悬念。

这是骆建佑今年参加的首场大赛，他在赛后受访时表示，这场比赛对自己会是一个全新的起点，“我会循序渐进，按部就班，看看今年能取得怎样的成绩。”

谈及本场比赛的表现，骆建佑形容，开局阶段自己比较慢热，“但在第二和第三局，我加快了比赛节奏，很高兴（这样的战术）奏效了。”

骆建佑将在男单次轮赛中对阵马来西亚好手宋俊洋。

杨佳敏直落两局 淘汰美国选手

女单方面，我国女将杨佳敏昨天在女单首轮比赛中以2比0轻取美国选手迪莎·古普塔，两局比分为21比7和21比10，耗时23分钟。

首局比赛，杨佳敏进入状态较快，开局便连续得分，最大分差一度达到17比3。迪莎眼看翻盘无望，便将希望寄托于第二局。

然而在次局，杨佳敏在开局落后的情况下后来居上，6比6过后就再也没有给对手反超的机会，最终拿下比赛。

现年22岁杨佳敏世界排名第17位，同龄的迪莎世界排名第105位。这是两人第一次交手。

新的一年再度征战，杨佳敏感到兴奋且期待。她说：“对于新年的第一场比赛来说，取得这样的结果是一个很好的开始，还在适应赛场内的风向。希望能够在这里赢得更多场比赛。”

杨佳敏将在次轮赛中挑战印度选手乌帕迪亚，后者在女单首轮比赛中淘汰同袍阿格瑞。

印度羽毛球公开赛今日赛程，我国选手许詠凱和陈薇涵将出战混双赛事，许詠凱和骆建贤将出战男双的比赛。

本届赛事总奖金高达40万美元（约合55万新元）。