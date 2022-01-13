印度羽毛球公开赛 我国双打组合勇闯次圈

印度羽毛球公开赛昨天结束第二日赛程，我国选手再传回佳绩。许永凯／陈薇涵夫妻档组合在混双中直落两局，2比0淘汰印度组合巴布／古拉扎达；许永凯／骆建贤组合则在男双比赛中同样以2比0淘汰印度的加拉加／潘佳拉组合，晋级下一圈。

混双两局比赛的比分为21比12和21比17，耗时26分钟。

许永凯和陈薇涵组合开局状态不佳，直到比赛中段才慢慢将分差拉大。两人随后也渐入佳境，最终顺利拿下首局。次局双方打得很是胶着，许永凯／陈薇涵组合在5比5过后成功将比分反超，并以微弱优势压制着对手直到比赛结束，有惊无险取得胜利。

对于许永凯和陈薇涵来说，本场比赛都是两人新年的揭幕战，陈薇涵在赛后受访时表示，自己与许永凯在开局阶段都比较慢热，在接下来的比赛中须要努力克服这一问题。

她也补充：“大家都还在熟悉比赛场地。本场比赛节奏打得比较慢，也很难从对方的防守中找到破绽。但总的来说，我们表现得还是不错，毕竟在场上的大部分时间还是占据了上风。”

男双方面，许永凯／骆建贤组合同样以两局21比16淘汰印度组合。首局比赛两人在场上的默契就得到了体现，在4比5落后的情况下，许永凯／骆建贤组合就打出了一波8比0的小高潮，顺势将比分反超，并拿下该局。次局前半段双方比分陷入胶着，但许永凯／骆建贤组合在比赛后半段发力，没有给对手反扑机会，成功拿下比赛。

骆建贤对本场比赛的发挥和表现感到满意。他在赛后受访时说：“我们很好地执行了比赛策略，也很高兴战略进展顺利。对手有过几次不错的回球，让我们有些措手不及。”

印度羽毛球公开赛今日赛程，本地头号男单骆建佑将对阵马来西亚好手宋俊洋，头号女单杨佳敏将挑战印度选手乌帕迪亚，许永凯／陈薇涵组合和许永凯／骆建贤组合在今天也将再次出战。

与此同时，星和将从明天（14日）起直播印度羽毛球公开赛，公众可通过SPOTV（Channel 205）观看现场赛况。