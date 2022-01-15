澳移民部长行使个人权力 乔科维奇签证再次被取消

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澳洲移民部长霍克行使其个人权力，取消乔科维奇的签证，这名塞尔维亚球星将从澳洲时间星期六上午8点开始被拘留，只能到代表律师办公室备案。

（墨尔本综合电）在澳大利亚移民部长霍克昨天行使其个人权力，再次取消世界首号男单网球员乔科维奇的签证后，这名塞尔维亚球星的代表律师要求澳洲法院阻止政府在澳洲网球公开赛开始之前将这名球员驱逐出境。

在霍克宣布取消乔科维奇的签证后，乔科维奇的律师在三个小时后，澳洲时间深夜向法院提交了这项禁令请求。

与此同时，澳洲政府律师也在取消乔科维奇的签证后，在昨天的紧急听证会上要求拘留乔科维奇。斯蒂芬劳埃德大律师说，除了在他的代表律师办公室出席线上法庭听证会外，这名世界首号球星将被拘留。法庭也已经下令从澳洲时间星期六上午8点开始拘留乔科维奇，只允许他到代表律师办公室准备案件。

移民部长霍克：

以健康及良好秩序为由

取消签证是为大众着想

这是乔科维奇第二次被取消签证。此前乔科维奇在抵达墨尔本时在机场被告知他的签证遭取消。乔科维奇随即提出申诉，之后澳洲联邦法院以程序不当为由，推翻取消其签证的决定，不过移民部长今天行使其个人权力，第二次取消乔科维奇的签证。

霍克在所发出的文告中说：“今天我依据移民法133C(3)条例，行使赋予我的个人权力，以健康及良好秩序为由，取消乔科维奇先生的签证，这么做是为了大众利益着想。”

根据澳洲的移民法，在移民部长行使其个人权利后，除非是在影响澳洲利益的迫不得已情况下，乔科维奇接下来三年将无法取得澳洲签证。

乔科维奇律师团：

霍克的决定明显不合理

乔科维奇的律师团队表示，霍克曾辩称，允许乔科维奇留下会激起反疫苗接种浪潮。

尽管乔科维奇公开反对强制接种疫苗，但他并没有鼓吹反对接种疫苗，他的律师称霍克的决定“明显不合理”。

关于霍克再一次取消乔科维奇签证的决定，澳洲总理莫里森说：“澳大利亚人在这场大流行中做出了许多牺牲，他们理所当然地期望这些牺牲的结果能够得到保护。”

“我们强有力的边境保护政策保证了澳洲人的安全。”

另一方面，曾经三次赢得大满贯赛冠军的英国球员默里则认为事情闹到这个局面很不幸。

他说：“很不幸的，事情闹到了现在这个局面。我不知道他（乔科维奇）接下来会怎么做，如果他能上诉，那过程会是多久？在这个过程中他是否能继续训练甚至是参加比赛？”

“事情如果尽快有个圆满结果对大家都好。现在看来似乎已经拖了一段时间，这不论是对网球运动、澳洲公开赛或是诺瓦克（乔科维奇）本人都没有好处。”