乔天王能否打澳网 三法官今早定夺

随着澳大利亚移民部长霍克前天行使个人权力，再次取消乔科维奇的签证，这名世界首号男单网球员昨晚又回到了熟悉的墨尔本公园酒店。澳洲联邦法院三名法官将就他被取消签证的案件举行听证会，而这次的判决将会是最终判决。

（墨尔本综合电）塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）能否顺利参加澳洲网球公开赛，今早将由三名法官定夺。

随着澳大利亚移民部长霍克前天行使个人权力，再次取消乔科维奇的签证，这名世界首号男单网球员昨晚又回到了熟悉的墨尔本公园酒店。

这是一家用于收容难民和防疫隔离的酒店，乔科维奇在上周三入境澳洲遭拒后，便在那里被拘留了四晚，直到澳洲联邦法院法官凯利在本周一以程序不正确为由，推翻澳洲政府撤销其签证的决定，乔科维奇才终于重获自由。

网坛名将纷表厌倦 纳达尔：没有球员比赛事更重要

和上次一样，乔科维奇的律师在霍克前天二度取消“乔天王”的签证后，很快又向法院提出上诉。澳洲联邦法院三名法官将就他被取消签证的案件举行听证会，首席法官奥尔索普和另外两名法官贝桑科及奥卡拉汉将共同处理这起案件，而这次的判决将会是最终判决。

网球四大满贯赛中每年率先登场的澳网明天掀开战幔，但已延烧了超过一个星期的乔科维奇事件至今悬而未决，让越来越多的球员感到不满，纷纷表态对事件感到厌倦，其中就包括与乔科维奇竞争第21个大满贯冠军的西班牙名将纳达尔（Nadal）。

两人目前与瑞士天王费德雷尔（Federer）以20个大满贯头衔并列网坛史上最伟大男球员。

纳达尔受访时说：“乔科维奇显然是网球史上最出色的球员之一，但没有球员比赛事更重要，不是吗？”

纳达尔也认为，这起事件有点过头了，并开始感到厌倦，“澳网比任何一名球员更重要。如果他可以参赛，那很好；如果不行，澳网无论有没有他，都还是伟大的澳网。”。

上届澳网女单冠军大坂直美则说，她跟乔科维奇不熟，但很遗憾这起事件或许会让一些人以后更记得乔天王反疫苗的立场，而不是他在球场上的功绩。

兹维列夫：若无乔科维奇 我是夺冠热门之一

东道主男单最大希望德米瑙尔（de Minaur）更是不耐烦地说：“整件事情抢走了我们身为参赛者的焦点。”

当被问到觉不觉得乔科维奇是咎由自取时，德米瑙尔说：“澳洲人真的经历了很多，这不是什么秘密，他们受了很多苦，他们为保护自己和边境付出了许多努力，所以当你或任何一名网球运动员想入境时，都必须接种两剂疫苗。”

不过，乔科维奇事件却没有给本届东京奥运会男单冠军茲维列夫（Zverev）造成太大困扰，这名德国好手甚至自信表示，如果没有乔科维奇，他会是本届澳网的夺冠热门之一，纳达尔、目前世界排名第二和第四的选手梅德韦杰夫（Medvedev，俄罗斯）及齐齐帕斯（Tsitsipas，希腊）将会是他主要的竞争对手。

他说：“如果乔科维奇不能参赛，我会是热门之一，事实就是如此。”

“但我认为还有其他选手证明了他们能在这里取得好成绩。梅德韦杰夫和齐齐帕斯近几年的表现非常亮眼。我和纳达尔一起训练过，我认为现阶段的他也处于良好状态。我相信比赛会非常精彩。”