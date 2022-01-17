印度羽毛球公开赛 我国混双夺冠骆建佑摘银

印度羽毛球公开赛昨天（1月16日）落幕，我国羽球好手骆建佑在男单决赛中0比2不敌东道主球员、赛会三号种子叻斯亚·森，无缘桂冠。我国混双组合许永凯／陈薇涵则在混双比赛中以2比0战胜赛会三号种子、来自马来西亚的陈堂杰／白燕薇组合，赢得混双冠军。

男单决赛耗时54分钟，两局比分为22比24和17比21。

首局比赛开局，双方比分交替上升，叻斯亚·森在中程一度将分差扩大至16比9，状态甚好。但骆建佑并未放弃，他在后半段发力，连追五分将比分反超至20比19，率先抢到局点。可惜最后关头叻斯亚·森状态更沉稳，骆建佑惜败第一局。

次局，骆建佑开局发挥不错，但到了后半段状态滑落，被叻斯亚·森7比6反超后就一直处于追分状态，最终输掉比赛。

骆建佑：要加强稳定性和专注力

这是骆建佑继去年12月夺得世界羽球锦标赛冠军后的新年第一场比赛，也是职业生涯第三次打入超级500赛级别以上的决赛，他前两次在海洛公开赛和印尼公开赛分别获得冠军和亚军。

骆建佑赛后承认，本场比赛叻斯亚·森确实比自己打得更好，打得更稳定。

他说：“这场比赛就像坐过山车一样。我有时打得好，有时打得不好，这就是我需要改进的地方。我需要锻炼在比赛过程中的稳定性与专注力。”

混双方面，夫妻档许永凯／陈薇涵耗时40分钟，以21比15和21比18战胜马来西亚的陈堂杰／白燕薇组合，成功夺冠。这是两人搭档以来的第六个国际赛冠军。

首局比赛开局，双方状态都不错，分差也都保持在三分以内。比赛后半段，许永凯／陈薇涵把握住机会，打出多次漂亮的进攻，顺利赢下该局。

次局，许永凯／陈薇涵在比赛中程发力，一度将分差拉至16比9，但陈堂杰／白燕薇组合并未放弃，后半程努力追分，一度将分差追至17比18。最后时刻，许永凯／陈薇涵沉着应战，最终顺利夺冠。

陈薇涵赛后认为，两人昨天打出了一场强有力的进攻，给对手施加了压力，这也成为他们获胜的关键。

这场阔别已久的胜利对陈薇涵来说意义重大。她感慨，伤病困扰给自己的羽毛球生涯造成了巨大影响，而这次能够重新出发并且夺冠，十分不容易。

“因为伤病而不得不从零开始，经历了太多的挫折，这让人感到难过，感到沮丧。我总是要比别人付出更多的努力，才能取得今天的成绩……也很感谢新加坡体育学院的医疗团队，他们从未放弃过我。”