杨佳敏及一工作人员确诊 羽总从新德里撤队回国

新加坡羽毛球头号女单杨佳敏印度公开赛因病退赛，抵达狮城后确诊冠病。

世界排名第17位的杨佳敏上周因病退出印度羽毛球公开赛（超级500赛）女单复赛，22岁的她昨天中午在社交媒体透露自己的冠病检测呈阳性。她上周四抱病角逐女单次圈，虽然激战三局后顽强拿下胜利，但因为发烧和肌肉酸疼，后来在医生嘱咐下，不得不退出隔天的八强战。

杨佳敏本周原本会参加今天在印度勒克瑙（Lucknow）开打的赛义德·莫迪国际赛（超级300赛），但最终还是选择返回新加坡休养。

她在社媒Instagram写道：“我知道自从上个星期四退出印度公开赛复赛后我便一直保持沉默。很多人给我发了祝福信息，问我现在的情况。真的非常感谢你们的关心。很抱歉，我在恢复的过程中有点忙乱，我目前在新加坡，但我的检测呈阳性。现在正遵守所有程序在隔离。”

“我会尽我最大的努力恢复健康，尽快回到球场上。谢谢你们给予的爱和关心，这对我来说意义重大。”

杨佳敏在印度的检测为阴性，但回返新加坡后两次的抗原快速检测（ART）结果都是阳性，确诊染上冠病。

杨佳敏昨晚回复《联合早报》时说，目前只出现轻微症状，没有发烧，正在家休养。

杨佳敏确诊冠病后，上周在新德里参赛的新加坡羽毛球国家队也有一名工作人员在检测中呈阳性，因此他们决定退出赛义德·莫迪国际赛（超级300赛），昨晚已乘搭班机回国。已经抵达勒克瑙的我国男单郑加恒因为没有和新德里团队接触，将会按计划参赛。

羽总说，球员的健康是羽总的首要考量，因此决定让杨佳敏退出本周的赛义德·莫迪国际赛回国。之后，在新德里的新加坡团队中，有一名工作人员的检测结果为阳性，虽然其他球员和工作人员的抗原快速检测和聚合酶链式反应检测（PCR）都呈阴性，他们最终还是决定退出本周赛事。

羽总说：“新加坡羽总正在与这名工作人员保持密切联系，他已经被转移到隔离酒店，目前没有症状。照顾团队们的健康是我们的首要考量，我们已安排其他检测结果为阴性的球员和工作人员飞回新加坡。在新德里的新加坡代表团将不参加赛义德·莫迪国际赛。”

骆建佑赴迪拜 与世界首号安赛龙训练

上周举行的印度公开赛出现大量阳性病例，一共有24个球员和组合被迫退赛，除了印度球员，来自加拿大和俄罗斯的球员也都因确诊冠病而退赛。

20岁的加拿大选手杨灿原本会在男单半决赛挑战新科世锦赛冠军骆建佑，但最终因病退赛。他昨天在社媒宣布自己在返回加拿大的途中，在迪拜转机时，检测结果为阳性，目前正在当地隔离中。

世界排名第15位的骆建佑与杨灿本月初曾在迪拜一起训练，之后一起飞去印度参赛。世锦赛的新科男单冠军骆建佑，在夺得印度赛亚军后，昨天乘坐下午2­时的航班飞往迪拜，与世界排名第一位的安赛龙继续训练，预计未来数个月里不会回到新加坡。