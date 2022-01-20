我国次号男单郑加恒止步首圈

在印度勒克瑙进行的赛义德·莫迪国际赛（超级300赛）昨天结束首圈争夺，我国次号男单郑加恒激战三局，最终1比2不敌东道主球员卡乌沙尔。

由于上周在新德里举行的印度公开赛出现多起阳性病例，新加坡羽球队中首号女单杨佳敏和一名工作人员确诊，因此他们决定放弃参加勒克瑙的比赛打道回府，只剩分开抵达的郑加恒继续参赛。

世界排名第99位的郑加恒昨天在首局发挥出色，以速度压制对手，再出其不意地突击，渐渐拉开双方比分差距，最终以21比14拿下首局。

次局易边再战，郑加恒努力适应风向，但对手卡乌沙尔越战越勇，双方纠缠至9比9时他打出12比2的得分潮，以21比11将大比分拉回原点。

决胜局，两人比分交替上升，来到10比10后郑加恒出现波动，好几次回球都不过网。卡乌沙尔继续犀利进攻，最后以21比16拿下胜利，整场比赛耗时1小时3分钟。

世界排名第145的卡乌沙尔下一圈将与马来西亚的詹俊为争夺复赛资格。这站比赛出现退赛潮，男单赛会前八种子中有五位球员退赛，其中两人在首圈遭淘汰，五号种子普兰诺伊是仅存的种子球员。

郑加恒赛后向《联合早报》坦言自己在这场比赛操之过急，犯下许多非受迫性失误。

他说：“我今天已经尽了最大的努力，但事情没有往我想要的方向发展。我在最后两局太着急了，犯下许多非受迫性失误。由于一些因素我心理受到一点影响，这是我以后须要改进的地方。”

“我今年的目标是打进世界前30或40左右，希望能够提升自己在场上的稳定性，在接下来的国际比赛有稳定的表现，逐步提升排名。”

郑加恒还说，他今年主要专注的比赛是东南亚运动会和共和联邦运动会。

根据世界羽联赛程，这名23岁的男将下一场比赛是下周在克塔克开打的奥里萨邦公开赛（超级100赛）。

星和将在SPOTV（205频道）直播赛义德·莫迪国际赛的半决赛和决赛，有兴趣的读者也可前往世界羽联的YouTube频道观看比赛直播。