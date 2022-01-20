蓝军逼平海鸥齐耶什进球不庆祝

本场比赛齐耶什在进球后表现得异常冷静，脸上不带笑容，中场休息时甚至还与卢卡库发生争执，这不禁让球迷开始怀疑球队更衣室是否出了问题。

（布赖顿综合电）齐耶什（Ziyech）送世界波，韦伯斯特（Webster）扳平比分，“蓝军”切尔西（Chelsea）昨天凌晨客场1比1踢和“海鸥”布赖顿（Brighton），与联赛冠军渐行渐远。

上半场第28分钟，齐耶什在禁区外右侧送出一脚远射，帮助切尔西率先取得领先。下半场第60分钟，布赖顿左路出现角球机会，韦伯斯特小禁区前强力头球破门扳平比分，1比1的分数保持至终场。

近四轮比赛，切尔西3和1负未尝胜绩，目前积44分排名第三，落后少赛一轮的领头羊曼市（Man City）12分。蓝军主帅图赫尔（Tuchel）赛后解释，球员们近期参加了太多场比赛，现阶段身心俱疲。

“我们很幸运能取得1比0领先，虽然可以借机再进一球，但球员们很难踢出有质量的进攻。我们知道这背后的原因，我们对自己要求很高，但现在不是对团队苛刻的时候。”

从本月初至今，蓝军三线作战，从英格兰联赛杯到足总杯再到联赛，球队已经连续踢了六场比赛。图赫尔也说，接下来将给球员两天时间稍作休整，周一再战托特纳姆“热刺”（Tottenham）。

值得一提的是，本场比赛齐耶什在进球后表现得异常冷静，脸上没有任何笑容。中场休息时，齐耶什还被拍到与卢卡库（Lukaku）发生了争执。外媒报道称，卢卡库对图赫尔的战术提出质疑，让他很不高兴。

图赫尔赛后被问及此事时说：“他（齐耶赫）可以打进20个进球都不庆祝，我对此没有意见。从进球后的反应你也可以看出球员们有多疲惫，这是一种释放。”

据《每日邮报》消息，球迷认为齐耶什有如此行为是因为切尔西更衣室出了问题。切尔西上周输给曼市，齐耶什成为队内饱受批评的球员之一。

波特：为球员表现感骄傲

与此同时，布莱顿主帅波特（Porter）赛后对球队的表现感到满意，同时也称赞切尔西是一支很棒的球队。

他说：“这是一场精彩的比赛，两支球队都有出色的表现，切尔西是一支很棒的球队，我们可以与之抗衡，我们做到了。我也为球员们的表现感到骄傲，他们很出色，整个赛季的表现都很棒，现在我们队有不错的阵容，而且非常团结。”

谈及韦伯斯特的进球，波特形容：“他的控球能力很强，能得到一定比赛时间对韦伯斯特来说是一件好事。当韦伯斯特带着自信踢球时，他会是一名出色的球员。”

韦伯斯特赛后也说：“他们（切尔西）在比赛的最后阶段表现得很不错，但除此之外，我们在场上还是占据了主动，希望在未来的某一天能从他们手上得到三分。”