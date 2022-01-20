纪录片月底上架 内马尔希望人们看了对他改观

（巴黎综合电）法甲豪门巴黎圣日耳曼（PSG）球星内马尔（Neymar）球场外的生活拍成纪录片，本月底在Netflix上架。

这部纪录片《内马尔：完美乱局》（Neymar,The Perfect Chaos）由罗德里格斯(David Charles Rodrigues）执导，将于1月25日上映，一共有三集，除了讲述内马尔个人生活和足球生涯中的高低起伏，还记录了他父亲为内马尔开拓的营销业务。

来自巴西的内马尔接受“ESPN”采访时说：“只有那些真正了解我的人才知道我是谁，这对我来说是最重要的。对于那些不了解我的人，说我坏话的人，我都会置之不理，但我希望他们可以去看这部纪录片，希望能够改变他们对我的看法，可以尝试喜欢我，哪怕只有一点。”

内马尔还表示，除了他最亲密的朋友、家人和队友外，很少人能真正了解他，因此他希望能通过这部纪录片向外界展示更多私生活的部分。

队友姆巴佩有望与PSG续约

此外，ESPN还透露，内马尔的队友姆巴佩（Mbappe）有望与球队续短约。报道指出，姆巴佩的家人已与圣日耳曼就短期续约问题进行了谈判，最新的会谈结果是正面的。

现年23岁的姆巴佩与圣日耳曼的合约将于今年6月到期，西甲劲旅皇家马德里（Real Madrid）从去年开始就对这名射脚虎视眈眈，盼能签下这名法国球星补强，但圣日耳曼去年8月曾拒绝他们2亿欧元（约3亿597万新元）的报价。

圣日耳曼有信心姆巴佩会留下，最主要的因素是他能和名将内马尔、梅西（Messi）、拉莫斯（Ramos）等人一起踢球，而且他也已经找到了他在球会的角色。