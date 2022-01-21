美国议员提案 就彭帅事件制裁国际奥委会

（华盛顿／北京综合讯）彭帅事件余波未平，美国一名共和党议员提出法案，要求对国际奥委会主席巴赫及奥委会主要官员实施制裁。

据美国福克斯新闻网、《新闻周刊》等报道，美国威斯康辛州议员加拉格尔（Michael Gallagher）本周二（18日）提出这项“争取彭帅自由法案”（Free Peng Shuai Act）。

他指国际奥委会帮助中国化解彭帅事件带来的公共危机，为北京冬奥会顺利举办扫清障碍。

加拉格尔说：“正是因为国际社会对彭帅的失踪反弹强烈，国际奥委会去年介入，但却没有缓解担忧并和她站在一起，反而为中共提供了掩护。”

现年36岁的彭帅去年11月初在中国社交媒体微博发文，称自己与中国前副总理张高丽曾发生不伦关系。

这篇微博很快被删除，之后两个多星期，彭帅没有公开亮相。

去年11月下旬，有媒体报道彭帅在北京出席网球活动。国际奥委会之后公布彭帅与巴赫视讯通话的照片，并称彭帅在通话中表示自身情况安全，希望外界尊重她的隐私。

上月19日，彭帅现身上海，与中国篮球明星姚明、乒乓球手王励勤、帆船女将徐莉佳等一同观看城市越野滑雪赛。

彭帅赛后接受《联合早报》短暂采访时，否认曾指控任何人对自己性侵，并强调没有失去人身自由。

据美国有线电视新闻网报道，姚明本周一（17日）在北京参加一项冬奥相关的媒体活动时，披露他当天与彭帅等人在上海观看滑雪比赛的情况。

姚明说，他和彭帅相识快20年，彭帅“挺好的”，几名运动员当天“聊得挺开心”，因为不熟悉雪上运动，问了很多相关的问题。