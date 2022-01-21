曼联力挫布伦特福德取得开年首胜 帅罗不满被换下怒摔外套

曼联在昨天凌晨击败布伦特福德，止住连续两场联赛不胜的颓势，但帅罗在被换下后发飙，破坏了队内的良好气氛。

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在昨天凌晨（新加坡时间1月20日）的英超联赛客场以3比1力克布伦特福德（Brentford）后重返胜轨，但当家球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）却在被换下后发脾气，破坏了队内的良好气氛。

曼联开年后的首两场联赛不胜，先意外在主场栽在狼队（Wolverhampton）脚下，上仗则在领先两球的情况下被阿斯顿维拉（Aston Villa）以2比2扳平。

曼联主帅朗尼克：以后他当教练就会理解

为了避免重蹈覆辙，曼联主帅朗尼克（Rangnick）在本仗建立了两球优势后，决定加强防守，在第71分钟以中卫马圭尔（Maguire）换下帅罗，但这一决定却引起了葡萄牙球星的强烈不满。

帅罗因有伤在身缺席了曼联上两场比赛，本仗终于重返战场却第一个被换下，他的心里肯定不是滋味，在质问朗尼克“为什么是我？”后怒摔外套泄愤。

朗尼克原本试着不理会帅罗的反应，但之后还是上前安抚了这名葡萄牙球星。

朗尼克赛后有尝试跟帅罗解释。

“我告诉他，我做出这个决定完全是为了球队着想，因为我们在对垒维拉时一度以2比0领先，但之后却被扳成2比2。我当时就很气自己为什么没及时摆回五后卫阵形。”

“我知道他（帅罗）很不开心，这很正常，因为他是一名前锋，他希望能留在场上进球，但我认为当下更重要的是有严密的防守。

“我告诉他，我了解他的心情，他以后若当上教练，或许也会做出同样的决定。”

虽说曼联本仗重返胜轨，但他们在上半场的表现却乏善可陈，要不是门将德赫亚（De Gea）表现出色，红魔城门恐怕早已失守。

朗尼克不讳言本仗是德赫亚救了球队，他说：“如果没有德赫亚和他的神奇扑救，这场比赛会非常困难。”

布伦特福德主帅弗兰克：曼联胜在运气

朗尼克在中场休息时对球员说的话明显奏效，因为曼联在下半场判若两队。而在第55分钟为球队首开记录的是年仅19岁的锋线小将埃兰加（Elanga）也予人不小的惊喜。

第62分钟，格林伍德（Greenwood）则在中场大将布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）的无私助攻下将球射进空门。

格林伍德在第71分钟功成身退，而顶替他位置的拉什福德（Rashford）在上场仅仅六分后也进球，比分改写为3比0。

布伦特福德在完场前五分钟扳回一城，但对于1比3的败仗，主队主帅弗兰克（Frank）却明显不甘。

他说：“我们在上半场完全摧毁他们，他们一点机会都没有，我们还创造了三次进球良机。他们实在太幸运了。”