马国羽总宣布 未来两年不注册李梓嘉参赛

（吉隆坡综合电）马来西亚羽毛球总会选择与该国头号羽毛球男单李梓嘉决裂。马国羽总昨天宣布，未来两年都不会为李梓嘉在任何赛事中注册。身为2021年全英公开赛冠军的李梓嘉此前向马羽总递交辞呈，希望从羽总体制中脱身，成为职业球员（自由人）。

马羽总表示，他们在1月11日收到李梓嘉的辞呈。确定李梓嘉去意坚决后，马羽总在1月17日召开理事会会议作出决定，并在昨天下午召开记者会，宣布决定。

马羽总署理会长贾哈巴丁说：“马羽总已经做出决定，未来两年都不会帮李梓嘉在任何赛事中注册，直至2024年1月18日。”

马羽总同时也宣布对21岁女单吴堇溦做出相同处罚决定。曾是世青赛冠军的吴堇溦去年9月因伤宣布退役，今年1月初却与吉隆坡球拍俱乐部签约，希望以自由人身份参赛。

23岁的李梓嘉是2021年全英公开赛冠军，目前世界排名第七。是马国现役最出色的羽毛球男单运动员。他的辞职对马羽总而言牵扯到巨大商业利益。在马羽总宣布禁赛令后，李梓嘉将社交网络上的头像换成一张全黑图片作为回应。

马来西亚青年及体育部长阿末法伊沙已经表示，会劝请马羽总和李梓嘉努力洽商，以寻求解决方案。他说：“我会尽快在近期内会见双方。”

马国羽球传奇李宗伟则在接受《星洲日报》采访时表示，目前的局面对双方都没有好处，也是国家的损失。李宗伟也表示，相信双方还有协商的余地，他说：“我希望这件事能够尽快雨过天晴，大家好来好去。”

有消息认为，李梓嘉要求离开马国羽总可能是希望去迪拜参加丹麦名将安赛龙组织的集训营。作为东京奥运会男单冠军的安赛龙已经公开声援李梓嘉。安赛龙在社交网络上称：“你找老板表达想法，告诉他你要辞职，去另一个地方工作。但你老板对这个决定不满意，而且他有权禁止你在所在领域工作……这是多么疯狂的事情，这是2022年了，难道这是我们羽球运动想要的吗？”

马来西亚《星报》则报道称，李梓嘉或许不必等到两年禁赛期满就能参赛。《星报》称，根据世界羽联规定，李梓嘉只要迁居其他国家居住满12个月，就能通过居住地的羽毛球总会报名参赛，而且仍可继续以马来西亚球手的身份参赛。