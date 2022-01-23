老将阿丽泽高歌猛进 再胜女单种子球员

澳网昨天没有排名靠前的种子球员遭淘汰，在热身赛表现低迷的次号种子阿丽娜又一次激战三盘涉险过关，而法国好手阿丽泽继续扮演“屠龙手”，再一次淘汰种子球员。

（墨尔本综合电）法国32岁老将阿丽泽·科内特（Alize Cornet）继续在澳大利亚网球公开赛高歌猛进，她昨天在女单第三圈以2比1淘汰29号种子塔玛拉·泽丹塞克（Tamara Zidansek），报到16强。

阿丽泽本届状态出色，她日前才淘汰了2020年赛会亚军、三号种子加尔比涅·穆古鲁扎（Garbine Muguruza）。此役她迎战塔玛拉时，在次盘1比4落后的情况下连下七局，最终以4比6、6比4、6比2成功翻盘，时隔13年再度跻身澳网16强。

阿丽泽职业生涯曾六度闯入大满贯16强，不过至今还没晋级过复赛，她下一圈将挑战两次大满贯得主西蒙娜·哈勒普（Simona Halep），冲击生涯首个大满贯八强。

罗马尼亚名将西蒙娜昨天终结黑山球员丹卡·科维妮奇（Danka Kovinic）的黑马之旅，以6比2、6比1轻松胜出。这名前世界第一女将去年经历小腿撕裂伤势，有一段时间无法参加比赛，导致世界排名跌出20名之外。

正慢慢重拾竞技状态的她说：“我的身体感觉很好，非常有自信。我感受到比赛的喜悦，这让我变得非常正面，让我相信每次踏上球场都拥有机会。”

阿丽娜连续三场逆转胜

西蒙娜曾赢过法国公开赛和温布登锦标赛这两个大满贯，她在澳网的最好成绩是2018年的亚军，当时不敌“丹麦甜心”卡罗琳·沃兹尼亚奇（Caroline Wozniacki）。

另一边厢，赛会次号种子、白罗斯好手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）以4比6、6比3、6比1逆转来自捷克的31号种子马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova），本周连续三场以实现大逆转的方式取得晋级资格。

这是阿丽娜连续第二年杀入澳网16强，她下一圈将迎战爱沙尼亚的卡娅·卡内皮（Kaia Kanepi）。

这名世界第二的球员赛后在场上受访时自嘲：“今天我只有十个双发失误！”阿丽娜本周比赛打得并不顺利，第一圈打东道主球员斯托姆·桑德斯（Storm Sanders）时双发失误有12次，下一圈迎战中国的王欣瑜居然打出19次双发失误，但她还是克服不利局势顽强逆转。

此外，最后一位仅存澳网单打赛场的中国女将张帅也被淘汰出局，两盘2比6不敌19号种子、比利时的埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）

男单方面，昨天进行了三场种子球员之间的较量，来自西班牙的15号种子阿古特（Agut）是当天出局的球员中排名最高的，他与美国的弗里茨（Fritz）激战五盘，最终0比6、6比3、6比3、4比6、3比6败下阵来。

大种子昨天都顺利闯关，次号种子梅德韦杰夫（Medvedev）和四号种子西西帕斯（Tsitsipas）分别以3比0（6比4、6比4、6比2）和3比1（6比3、7比5、6比7（2比7）、6比4）打败对手。