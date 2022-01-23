李梓嘉遭禁赛 丹麦球员及网民吁马羽总收回成命

（吉隆坡综合电）马来西亚羽毛球好手李梓嘉退出国家队，引致马国羽总未来两年不注册他参赛的风波越演越烈。安赛龙、安东森和维廷哈斯等多位丹麦羽坛球员为他发声，网民也发起请愿，盼马国羽总收回成命。

请愿发起第三天，昨天已有超过9万人签署，希望马国羽总能重新考虑，不要对李梓嘉和马国女单吴堇溦处以这样变相禁赛两年的惩罚。不少丹麦羽球员也加入声援行列。

世界首号球员安赛龙前天已放话力挺，世界排名第22的维廷哈斯昨天在社媒贴文：“球员他们想走自己的路，选择他们自己的教练，定制他们自己的训练和比赛时间表，以及处理他们自己的赞助……说实话，这怎么是一种罪呢？他们没有做出任何损害这项运动或他们国家的事。”他还说，之前也有顶尖韩国球员遇到类似的情况，有关机构不让他们出国比赛。这些球员最终赢了官司，现在也能以自由球员身份在自己国家的名义下出战。文中所说的韩国球员正是世锦赛男双冠军高成炫／申白喆，他们2018年赢下这起官司，让韩国羽总取消规定。

世界排名第三的安东森说，这起事件显示，世界羽联属下会员国获赋予太大权力，是时候做出修改。他说，若是禁赛两年变成事实，这会毁了两名球员的运动生涯，他呼吁所有球员与李梓嘉站在一起，密切关注接下来的发展趋势。

丹麦名宿、1999年世界冠军卡美拉说：“这不是我们应该对待李梓嘉这位当今世界羽坛最佳男单之一的方式。李梓嘉选择转打职业球已成为更好的球员，但由于是出走马国羽总，这变成不可能的事。”

马国媒体报道，青年及体育部长拿督斯里阿末法依查愿意出面调解李梓嘉与羽总之间的纠纷，他也促请双方包括支持者勿互相指责，理应寻求双赢方案。

前首相纳吉也在社媒发文，表示这件事已成为国际体坛的焦点，他认为羽总对李梓嘉实施两年禁赛令是非常极端的惩罚，尤其是运动员的职业生涯本来就不长。