不敌小将沙波瓦洛夫 兹维列夫连丢三盘惨遭淘汰

兹维列夫此役共犯下了32个非受迫性失误，比赛期间一度怒砸球拍发泄。他在赛后坦言，这场比赛一切都不顺，失利怪不得别人，只能怪自己。

（墨尔本综合电）2022年澳大利亚网球公开赛，男单第三号种子兹维列夫（Zverev）遭淘汰，阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）则在女单赛败在世界首号球员阿什莉·巴蒂（Ashleigh Barty）拍下。

赛会3号种子、来自德国的选手兹维列夫用2小时21分钟，以3比6、6比7（5比7）和3比6连丢三盘，大比分0比3遭赛会14号种子、加拿大小将沙波瓦洛夫（Shapovalov）横扫出局，无缘八强。

兹维列夫赛后坦言，这场比赛一切都不顺，失利怪不得别人，只能怪自己。

“我来到这里，目标是赢得冠军，或成为世界第一。但如果我打成这样，我就不配拥有它，就这么简单。”

兹维列夫曾在2020年美国网球公开赛中夺得亚军，本场比赛，他共犯下了32个非受迫性失误，比赛期间一度怒砸球拍发泄。

他说：“我整个星期都打得很糟糕。老实说，我不认为我打得有多好。除了对米尔曼（Millman）的那场比赛可能打得还可以之外，其他两场比赛都不太行。今天这场，我没有什么可说的，也没有从今天的比赛中得到什么积极的东西。也许这可能是自去年温网以来，我打过的最差的比赛之一。”

反观沙波瓦洛夫，他在赛后则表示，自己一开始就觉得事情在朝着预想的方向发展，“但这可能也是最出乎我意料的一场比赛，只用了三盘就结束了。”

这是沙波瓦洛夫职业生涯首次打进澳网八强，他下一仗将面对的是20座大满贯冠军得主纳达尔（Nadal），后者昨天以7比6（16比14）和两个6比2淘汰法国选手马纳里诺（Mannarino），连续六年闯入澳网男单八强。这也是纳达尔职业生涯第45次闯进大满贯男单八强。

沙波瓦洛夫说：“能和纳达尔这样的球员交手总归是一种荣誉。”

两人此前曾有过四次交手，沙波瓦洛夫只赢得了其中一场。沙波瓦洛夫曾于去年闯进温网半决赛，但遗憾输给了乔科维奇（Djokovic)。

女单方面，上一轮淘汰卫冕冠军大坂直美的美国00后小将阿曼达以4比6和3比6败给了世界首号球员阿什莉，无缘晋级。

阿什莉在赛后对阿曼达评价道：“她是一名非常出色的运动员，是一名强有力的竞争者，她最突出的特点就是每每在落后的情况下总能将比分追平。”

“可以肯定的是，她的未来将会是一片光明。”

另外，赛会女单第五号种子玛利亚·萨卡里（Maria Sakkari）与赛会第八号种子宝拉·巴多萨（Paula Badosa）也都在昨天的比赛中爆冷出局。