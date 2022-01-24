主场两球完胜 蓝军3周3拔刺

继英格兰联赛杯半决赛两回合双杀“热刺”托特纳姆后，“蓝军”切尔西在本地时间今晨的英超伦敦德比依然不给倒戈的前主帅孔特（Conte）颜面，于斯坦福桥以2比0完胜，在3周内容第3次击败热刺。

蓝军也结束了4轮联赛不胜的窘境，并趁曼市昨晨失分之际缩小差距，在多赛1场下落后10分，比少赛两场的老二利物浦少1分，保住争冠梦。

孔特则吞下自去年11月入主热刺后的首场英超败仗，结束6胜3和的不败战绩，错失杀入前四的机会，只能留在第7位，但比相差2分的老四曼联少赛两场。

齐耶什（右）以连续两仗为蓝军建功。（法新社）

齐耶什世界波

无独有偶，两队一改惯用的三后卫阵形，蓝军排出4-3-3，第3次倒戈旧东家的孔特则用4-4-2阵形，希望热刺用四后卫能挡住蓝军炮火。

和前两次交手一样，主场的蓝军全面占优，一开赛就攻势连连，不过前锋卢卡库（Lukaku）禁区内劲射射高。

被动的热刺在第20分钟逃过一劫，左卫多赫蒂（Doherty）出脚拦截踩中蓝军左卫萨尔（Sarr）的足踝，但裁判透过VAR覆核后认为是意外，而没有出示红卡。

蓝军虽积极抢攻，但都无功而返，反而在第40分钟被热刺射脚凯恩（Kane）捅破龙门。不过因他进球前推跌蓝军中卫蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）在先，进球无效。

半场零建树的两队易边再战，蓝军就在第47分钟由中场齐耶什（Ziyech）在禁区顶放冷箭，用世界波打开纪录，也是他连续2轮英超进球。

蓝军得势不饶人，蒂亚戈·席尔瓦第55分钟把左路自由球机会用头一顶，顶成2比0，锁定3分。

图赫尔：蓝军仍需证明自己

蓝军主帅图赫尔（Tuchel）说：“我们为此付出了极大的努力，这是一场艰难的比赛。我们的表现很出色，这是一场当之无愧的胜利。面对热刺，创造机会是如此困难，但我们不屈不挠。”

“英超的排名仍在那里，我们有责任在每周双赛中证明自己，现在我们有一个休息时间，带着我们想要的表现进入这个休息时间很重要。我们需要这样，但也需要把事情做得更好。球员们非常疲惫，因为这对我们来说是一个漫长的过程。”

孔特：热刺和蓝军差远了

倒戈再失威的主帅孔特，坦言热刺的实力与旧东家仍然存在颇大差距。

他说：“在这一刻，与蓝军等强队确实存在很大的差距。我不喜欢落败，因为这种滋味总是很不好受，但我认为球队之前连续9轮联赛不败，我已为我们的努力感到自豪，他们尝试了一切，但有时还不够，尤其是面对这样的顶级球队。”

至于1月转会窗，孔特回应说：“现在不是说话的合适时机，但我不认为一个转会窗就能缩小与其他球队的差距，如果我认为可以透过转会市场解决问题，那是不现实的，需要的还很多，而球会管理层也很清楚我的想法。”