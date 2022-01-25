澳网 两年过30老将报到女单八强

昨天是属于老将的春天，非种子球员阿丽泽和卡娅分别挑落种子球员，职业生涯首次报到澳网女单八强。

（墨尔本综合电）历经浮沉还在坚持。15岁开始参加大满贯，现年32岁的法国好手阿丽泽·科内特（Alize Cornet）终于在澳洲网球公开赛有了职业生涯新突破，首次打进大满贯复赛。

阿丽泽从2005年起的这18年里参加过62次大满贯，最远只打到16强，成为网坛参加大满贯次数最多却从未能进入过女单八强的球员。但她昨天在罗德·拉沃尔球场延续她本届比赛的神奇之旅，以6比4、3比6、6比4打败赛会14号种子、罗马尼亚名将西蒙娜·哈勒普（Simona Halep）。

她赛后掩面跪地，心情非常激动。

主持人在场上跟阿丽泽说：“你非常执着，这是你第17次参加澳网，也是你连续第60次参加大满贯赛事，这样的成就难以置信。”

她回复道：“再从头努力永远都不会晚。”

这名法国女将在酷热下与两次大满贯得主西蒙娜苦战三盘，顶住次盘盘末阶段连丢16分的大崩盘，在决胜盘强势胜出，终结后者的新赛季八连胜。

阿丽泽继续说：“我感觉非常不可思议。今天我和西蒙娜在这种高温下较量，在30分钟后我们都奄奄一息了，但我们还是坚持了两个半小时。我知道西蒙娜最近经历了很多，我非常钦佩她，她是一名斗士，是我的榜样。今天能打败她，第一次进入复赛，对我来说就像梦想成真一样。我不知道该说什么，这是魔法。”

阿丽泽的晋级之路并不轻松，她次圈打败了三号种子、两次大满贯得主加尔比涅·穆古鲁扎（Garbine Muguruza），上一圈挑落29号种子塔玛拉·泽丹塞克（Tamara Zidansek），昨天则在第四圈淘汰了前世界第一女将西蒙娜。

她接下来将与来自美国的27号种子丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）争夺四强资格，后者经历三盘激战，以4比6、6比4、6比4逆转比利时的埃莉斯·梅尔滕斯（Elise Mertens）。

此外，昨天遭到爆冷的种子球员还有世界排名第二的白罗斯女将阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）。她的发球依旧不在状态，双发失误高达15次，最终7比5、2比6、6比7（7比10）不敌世界排名第115的爱沙尼亚的卡娅·卡内皮（Kaia Kanepi）。

36岁的卡娅虽然在第三盘浪费四个赛点被拖进抢10，不过她及时止住丢分颓势，终于实现逆转，职业生涯首次打入澳网八强。至此，她也实现了四大满贯全八强的成就。

她接下来将向个人首个四强发起冲击，挑战波兰“天才少女”伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。

男单方面，来自希腊的四号种子西西帕斯（Tsitsipas）虚惊一场，他与美国的弗里茨（Fritz）大战五盘，才以4比6、6比4、4比6、6比3、6比4完成逆转，挺进复赛。

23岁的西西帕斯在澳网最好的成绩是2019年和2021年的四强，他下一场将迎战意大利的辛纳（Sinner）。