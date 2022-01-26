福冈世锦赛或再推迟至明年 新加坡泳队可全心备战东运会

2022年对我国运动健儿来说是个繁忙年，新加坡游泳总会将在3月17日至21日举办全国分龄游泳赛，让泳手们在这站比赛争取东运会、亚运会、共运会和世锦赛所需参赛资格（A标）。

由于冠状病毒疫情在全球肆虐，福冈世界游泳锦标赛可能会改至明年7月举行，这已是他们第二次展期这项两年一度的比赛。

第19届世锦赛原本会在2021年7月举行，但疫情关系延至今年5月13日至29日，与河内东南亚运动会（5月12日至23日）撞期，虽然游泳项目得以错开，但对我国游泳队来说连续辗转两国作战并不是易事。

日本福冈市市长高岛宗一郎前天（24日）宣布，由于疫情持续传播，原本计划今年5月举行的世锦赛将再度推迟，或改至2023年7月举行。

他在当天召开的新闻发布会上说：“国际泳联上周六（22日）与我联系，表示国际泳联执委会已经同意将世锦赛推迟到明年举行。”

高岛宗一郎表示，他们将与国际泳联商定最终的比赛时间，福冈市希望比赛推迟到明年7月而非气温较低的5月，这样户外的马拉松游泳比赛也能正常举行。

上一届游泳世锦赛2019年在韩国光州拉下帷幕，该比赛两年一届，若2021年的比赛确定推迟到2023年，势必也会影响到原计划在多哈举行的2023年短池世锦赛。

3月全国分龄游泳赛将是大赛选拔赛

2022年对我国泳队来说是个繁忙年，他们不仅要专注在东运会（5月），还有共和联邦运动会（7月）和亚运会（9月）。

因此，新加坡游泳总会将在3月17日至21日主办全国分龄游泳赛，让泳手们争取在这站比赛达到上述比赛所需参赛资格（A标）。根据国际泳联官网，去年有一些比赛也可当作福冈世锦赛的资格赛，目前有多位新加坡运动员达到A标。

迄今为止，达到世锦赛A标的运动员有陈永进（男子50米自由泳）、张正伟（50米蝶泳）和柯正文（100米仰泳和200米蝶泳）。现年20岁的陈永进和26岁的柯正文目前都在服兵役，还不确定会参加哪几项比赛。

只有A标才能锁定世锦赛参赛资格，B标泳手则视情况而定。国际泳总将根据届时的世界排名，将余下的参赛名额分配给达到B标的泳手，直至总参赛人数达规定人数为止。

东运会和亚运会的A标要求没有比世锦赛来得严格，相信我国到时会有更多泳手在全国分龄游泳赛获得这两项区域性综合运动会的参赛权。