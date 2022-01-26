马国羽总会长诺扎证实 允许李梓嘉转当自由职业球员

（吉隆坡综合电）马来西亚羽球好手李梓嘉与当地羽总的禁赛风波圆满解决，对于李梓嘉转成职业选手的决定，马国羽总会长诺扎表示祝福。

诺扎昨晚向中国报证实，将允许李梓嘉转当自由人成为职业球员。他说：“国家利益至高无上，我们的目标是在2024年巴黎奥运会上夺得金牌，羽总将支持他。”

世界排名第七的李梓嘉上周表示自己将离开国家队，以职业球员身份征战未来国际比赛后，马国羽总随即以“不会为他注册任何国际赛事”回应这起风波而饱受批评。

从李梓嘉昨天在社交媒体上载的贴文来看，双方目前取得良好的沟通，进展顺利。

这名24岁的小伙子表示，他将全力以赴参加下个月15日开打的亚洲羽毛球团体锦标赛，且转当自由人球员的想法也受到了羽总会长诺扎的祝福。马来西亚羽总预计会在下周做出正式宣布。

他写道：“我很荣幸和我的家人，与马来西亚羽球总会会长丹斯里诺扎有了这次的对话；我很高兴，我们现在已经处理好这个问题，诺扎也祝福我成为职业球员。我过去和未来的成就，都是属于丹斯里诺扎、马国羽总和马来西亚的培育。”

“永远感谢丹斯里诺扎的指导和培育，并给我机会为我所爱的国家效力。目前，我将全力以赴参加亚洲团体锦标赛。我希望这个结局能让马国人和羽球爱好者团结起来。请继续支持羽总以及同样受到羽总培养的国家队球员，因为归根结底，我们都是一体的。”

李梓嘉将在今年3月满24岁，他是继李宗伟之后马来西亚重点栽培的男单，去年3月在全英赛“屠龙摘桃”，连续打败安赛龙和桃田贤斗获得冠军。