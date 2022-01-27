四乒乓运动员获颁体校最高荣誉

乒乓运动员是体校年度颁奖礼的大赢家，四人赢得“巫顺昌年度杰出学生运动员奖”，另外41名运动员获颁其他奖项，他们包括羽球男单骆建佑、女单杨佳敏、击剑好手阿米塔和百米女飞人珊蒂。

我国四名乒乓运动员郭勇、周靖祎、周哲宇和王歆茹在新加坡体育学校年度颁奖礼获颁象征体校最高荣誉的“巫顺昌年度杰出学生运动员奖”，另外41名运动员获颁其他奖项。

为奖励在籍学生和毕业生过去一年在国际比赛所获得的成就，新加坡体育学校昨晚举行了年度颁奖典礼，嘉宾是新加坡国立大学校长陈永财。

巫顺昌年度杰出学生运动员奖是根据学生运动员在2021年的学业成绩和运动场上成就而颁发的，周哲宇在体校直通车的计划下，后来前往共和理工学院继续升学，即将在今年毕业，之后会成为全职运动员，盼能再度出战奥运。

他受访时说：“今年有很多大赛，有世界乒乓球团体锦标赛、东运会、共运会和亚运会，每项比赛我都会全力以赴。过去两届东运会我都获得男单银牌，希望今年能更上一层楼。至于长远目标，我希望在这两年提升世界排名，打出好成绩，参加2024年巴黎奥运会。”

这是周哲宇第二次获颁巫顺昌年度杰出学生运动员奖，他上一次获得这个奖项得追溯到2012年。现年27岁的周哲宇是新加坡首位获得奥运乒乓男单参赛资格的土生土长选手，他在2013年至2019年的东运会一共赢了十面奖牌。

据悉，巫顺昌年度杰出学生运动员奖的奖金是1200元，颁发给杰出女子运动员毕业生的“安娜贝尔卓越奖”和杰出男子运动员毕业生的“陈浩亮卓越奖”则为1000元。

同样第二次获得巫顺昌年度杰出学生运动员奖的还有16岁的周靖祎和15岁的郭勇，他们两人今年刚加入国家队。

今年是体育大赛年，不久前刚转成全职运动员的周靖祎对2022年也有很多期待，她下个月将前往比利时、法国和葡萄牙参加青年国际赛。除此之外，她也会参与今年在越南举行的东

运会。

“我会参加5月份的东运会，这也算是我第一个大赛，希望可以在比赛中打出自己满意的成绩。下个月我也会打几站青少年的比赛，希望到时可以发挥出技术，取得奖牌，或是进决赛。今年的其他目标就是可以在选拔赛中取得共运会和亚运会的参赛资格。”昨天出席领奖的运动员还有章可美、许妤欣、陈普贤、杨佳敏、陈芊秀、珊蒂、伊莉雅和王维雄。新科世锦赛男单冠军骆建佑在迪拜训练，阿米塔在美国上学，刘瑞琦在欧洲参加比赛，因此无法参与这项年度盛会。