红魔前锋马夏尔 本赛季外租塞维利亚

（曼彻斯特综合电）上周在“红魔”曼联（Man United）击败西哈姆（West Ham）的英超联赛中有亮眼表现的前锋马夏尔（Martial）为了争取更多上场时间，在上月向曼联表明去意，西甲球会塞维利亚（Sevilla）前天证实，将租借这名法国球员直到本赛季结束。塞维利亚将负担马夏尔全额薪金，但无需承担额外租借费。

据了解，意甲的尤文图斯（Juventus）和西甲巴塞罗那（Barcelona）也有兴趣网罗马夏尔，但马夏尔相信在塞维利亚能有最多上场时间，因此选择目前西甲排名第二的该队。马夏尔已经从巴黎飞抵塞维利亚接受体检。

马夏尔是在2012-13年赛季在里昂（Lyon）出道，之后转会摩纳哥（Monaco）。他在2015年以3500万英镑（约6500万新元）的转会费加盟曼联，合同2024年到期。

马夏尔这些年为曼联上场269次，攻入79球，由于罗纳尔多（Ronaldo）和桑乔（Sancho）的加入，还有小将格林伍德（Greenwood）的崛起，拥挤的锋线大大减少马夏尔的表现机会。马夏尔本赛季只有四场赛事首发上阵。曼联在1月16日的联赛中2比2踢和阿斯顿维拉（Aston Villa），主帅朗尼克（Rangnick）赛后称马夏尔拒绝出赛，后者随即否认，朗尼克最后表示事件已化解。上周末联赛，马夏尔候补上阵后送出关键传球，帮助曼联在最后时刻攻入全场唯一进球获胜。

朗尼克对马夏尔外租回应时说：“我知道他是顶级球员，英超最好的前锋之一，但在他的位置上我们有其他球员。”

红魔名宿费迪南德（Ferdinand）也认为，这对马夏尔和曼联来说是一次双赢的操作。他说：“我认为马夏尔需要首发机会，获得稳定出场时间，希望他能在外租期间获得提升，他的离开也能给曼联的阵容腾出一些空间，去引进别的球员。”塞维利亚目前落后联赛榜领头羊皇家马德里（Real Madrid）4分，领先巴塞罗那11分。该队渴望借助马夏尔的进攻火力，夺下1945-46年赛季以来的首个联赛冠军。