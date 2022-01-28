国际奥委会与彭帅拟冬奥期间会面

（北京法新电）国际奥林比克委员会昨天表示，已和中国网球女将彭帅再度对话，并计划在下月举行的北京冬奥会期间和她会面。

现年36岁的彭帅去年11月初在中国社交媒体微博发文，称自己与中国前领导人曾发生不伦关系。这篇微博很快被删除，之后两个多星期，她没有公开亮相。

去年11月下旬，有媒体报道彭帅在北京出席网球活动。国际奥委会之后公布彭帅与主席巴赫视讯通话的照片，并称彭帅在通话中表示自身情况安全，希望外界尊重她的隐私。

国际奥委会发言人昨天向法新社发布声明表示，奥委会自11月与彭帅首度通话后，“和她保持联络，并和她进行了几度对谈。”最新一次的通话是“上个星期”。

据文告指出，彭帅“期待即将展开的2022年北京冬奥会，并将关注赛事和中国奥运同胞选手的动态。”文告也引述彭帅说期待在冬奥会期间，与国际奥委会主席巴赫和运动员委员会埃玛·泰尔霍会面。

11月与巴赫初次通话后，彭帅上月19日也现身上海，与中国篮球明星姚明、乒乓球手王励勤、帆船女将徐莉佳等一同观看城市越野滑雪赛。彭帅赛后接受《联合早报》短暂采访时，否认曾指控任何人对自己性侵，并强调没有失去人身自由。

据美国有线电视新闻网报道，姚明上周一（17日）在北京参加一项冬奥相关的媒体活动时，披露他当天与彭帅等人在上海观看滑雪比赛的情况。