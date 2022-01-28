仅一步之遥 阿什莉冲刺澳洲44年首个女单桂冠

随着波兰女将伊加的出局，澳网决赛

将不会上演两位大满贯得主的强强对话，

不过世界排名第一的阿什莉将向个人第三个

大满贯锦标发起冲击，明天将迎战首次

打进决赛的美国女将丹妮尔。

（墨尔本综合电）东道主球员阿什莉·巴蒂（Ashleigh Barty）在澳大利亚网球公开赛所向披靡，昨天仅用时62分钟便以6比1、6比3打败近来状态不俗的美国女将麦迪逊·凯斯（Madison Keys），成为44年以来首位杀进女单决赛的澳洲球员。

上一位打进女单决赛的是温蒂·特恩布尔（Wendy Turnbull，1980年），最后一位在澳网夺冠的本土球员是克里斯蒂·奥尼尔（Christine O'Neil，1978年）。

25岁的阿什莉去年兵败美国公开赛后提前结束赛季返回澳洲备战这项2022年首个大满贯赛，这次的决赛证明她的努力没有白费，终于第三次闯入大满贯决赛。此前她在2019年法国公开赛和2021年温布登锦标赛决赛都成功捧冠。

她受访时谈到对手麦迪逊的表现：“很高兴看到她回到属于自己的位置，她是个非常了不起的人。总是面带笑容，永远竭尽全力。”

麦迪逊虽然才26岁，不过她却已经历过伤病和手术，世界排名从前10一度滑落到今年的50名以外。新赛季开始，她除了收获热身赛冠军，还在澳网首圈让2020年的赛会冠军索菲亚·肯宁（Sofia Kenin）一轮游。

法网冠军伊加败北

阿什莉明天将与美国27号种子球员丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）争夺达芙妮纪念杯。这两人过去曾交手四次，澳洲女将以3胜1负占上风，不过最后一次获得胜利的是丹妮尔，后者比较擅长在硬地作战，拥有强大的发球能力。

28岁的丹妮尔在半决赛以6比4、6比1横扫2020年法网冠军伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）。波兰球员伊加此役发球状态不太理想，打出四次双发失误，前两盘比赛都率先被丹妮尔打破发球局，一直处在被动的位置。虽然丹妮尔的双发失误同样也是四次，但她七次发球直接得分，几乎都守住了自己的发球局。

丹妮尔是典型的美式打法，屡屡用速度和反手变线压制伊加，后者被打得十分被动，挣扎了1小时18分钟便败下阵来，无法更近一步。

对于首次跻身大满贯决赛的感受，美国女将受访时说：“这是一段漫长的旅程，它不是在一夜之间发生的，需要多年的刻苦奋斗，在场上投入大量时间……能站在这个舞台真的很不可思议，特别是我的健康曾经面对挑战，我非常感激，也很开心。”

丹妮尔在本站比赛收获巨额积分，下周将进入世界前10，取代索菲亚成为新任美国头号女单。