非洲国家杯 埃及与赤道几内亚凭点球报到复赛

（杜阿拉综合电）夺冠热门埃及与本届比赛黑马赤道几内亚在前天的非洲国家杯16强赛上，分别凭借点球淘汰科特迪瓦与马里，晋级复赛。

这两场埃及对垒科特迪瓦与赤道几内亚对阵马里的16强赛都在加时后踢成0比0平局，最终通过点球分出胜负。埃及凭借主力前锋萨拉赫（Salah）所射入的关键点球，以5比4力挫科特迪瓦。赤道几内亚则以6比5的点球比分淘汰马里。

埃及对垒科特迪瓦的比赛，两队加时仍分不出胜负后进入点球战，主踢科特迪瓦第三个点球的中卫巴伊（Bailly）成为唯一射失点球的球员，萨拉赫则成功踢入埃及的最后一个点球。

七届非洲杯冠军埃及虽然成功闯入复赛，不过他们在这次比赛的表现至今仍无法叫人信服，在过去的四场比赛（三场小组赛与一场16强赛），他们只进了两球。埃及将在复赛与摩洛哥争夺半决赛资格。

埃及主帅奎罗斯（Queiroz）赛后承认点球讲究运气，不过他也认为在赛场上表现更强的一队最终在点球战上收获了回报。他说：“有时候点球就像抽奖一样，不过我认为今天在场上表现更好的一队，最终在点球战上有了收获，今天是属于我们的。”

这是埃及与科特迪瓦在非洲国家杯的第11次交手，而埃及在这11次碰头中只输了一次。

科特迪瓦主帅博梅勒（Beaumelle）说：“我不能责怪球员。他们并没有踢失所有点球。今天的比赛从一些很小的细节分出了胜负。”

在赤道几内亚与马里的16强赛上，前者继续他们在本届比赛的屠龙之旅，在正赛与加时与马里踢成0比0后，点球大战以6比5胜出，成为最后一支晋级复赛八强的球队。马里在这场比赛受到一面倒的看好，他们虽然在控球权上占了绝对优势，创造多个攻门机会，却始终无法攻陷赤道几内亚城门。

赤道几内亚在本次比赛已经在小组赛击败了上届冠军阿尔及利亚与塞拉利昂，马里成了最新的“受害者”。