乒乓名将 福原爱出任WTT世界乒联日本区首位总经理

日本名将福原爱昨天被世界乒乓球职业大联盟（WTT世界乒联）正式任命为该组织日本区首位总经理。这位世界乒坛传奇球星，去年因个人婚姻问题在日本引发很大争议。此次她在新岗位上如何引领WTT在日本战略发展令人关注。

据悉，此次福原爱出任WTT日本区总经理一职，是受到中国乒协主席同时也是WTT理事会主席刘国梁和国际乒总集团首席执行官史蒂夫·丹顿的邀请。

对此，福原爱在受访时表示自己很荣幸受委此重任。她说：“我从小就以球员身份参与乒乓球运动，现在WTT世界乒联对我的成就和经验的认可，让我感到非常激动。我会为球员们努力，为满足他们最基本、最迫切的需要贡献一分力量。”

实际上，福原爱出任此职并非意外。去年WTT世界杯总决赛期间，她曾现身新加坡，而当时WTT和国际乒总众多高层均齐聚本地，双方势必会有过一番沟通，建立工作联系。加上曾加盟中国乒超，福原爱能说一口流利的东北话，与刘国梁及也能说流利华语的丹顿没有任何语言障碍，为双方交流增加了便利条件。

作为全球第二大的乒乓球市场，日本颇具增长潜力，多名男女选手跻身世界前10。WTT非常重视日本市场的发展，需要与有知名度的球星合作。而作为日本前一姐，福原爱无疑是最佳人选。她在职业生涯创下多项日本纪录；四次参加奥运会，其中在伦敦奥运会上获得女团亚军，为日本赢得首枚乒乓球奥运奖牌。

史蒂夫·丹顿说：“我们希望不久后能在日本举办WTT赛事。福原爱是帮助我们实现目标的最佳人选。我们非常期待与她携手进一步发展乒乓球运动。”

福原爱与江宏杰已离婚

WTT给福原爱的具体工作任务包括为WTT世界乒联创造赛事主办机会、推动赞助和投资、支持乒乓球运动发展以及促进WTT在日本的媒体版权销售。对此，福原爱表示：“希望通过努力，能让这项运动变得更充满活力。”

今年34岁的福原爱在去年经历了与台湾名将江宏杰的婚变，结束了彼此四年多的婚姻关系。此事一度为她带来极大困扰，好在她积极面对，并成功评述了去年东京奥运会乒乓球比赛。不过，至今仍有日本媒体和球迷对其诟病。

备受WTT信任且拥有一个能发挥作用的国际新职务，将有助于福原爱走出困境，全身心投入工作。她坦言，这将让自己有机会从不同方面支持球员和整个乒乓球大家庭，也可以与新一代球员分享经验，并专注于他们的重要需求。