澳网男单 纳达尔梅德韦杰夫会师决赛

纳达尔和梅德韦杰夫均以3比1的比分淘汰各自对手，双双晋级澳网决赛。梅德韦杰夫表示，自己已准备就绪，期待与纳达尔的巅峰对决。

（墨尔本综合电）澳洲网球公开赛男单半决赛，“西班牙天王”纳达尔（Nadal）3比1力阻意大利选手贝雷蒂尼（Berrettini），职业生涯第六次打入澳网男单决赛，距离个人第21座大满贯冠军仅一步之遥。

四盘比分为6比3，6比2，3比6和6比3，耗时2小时55分钟。

首盘，纳达尔稳扎稳打，刚开始就完成破发，取得3比0的领先优势。

随后双方各自保住自己的发球局，贝雷蒂尼遭到全面压制，纳达尔以6比3先胜一盘。第二盘，纳达尔两次破发，直接连赢四局，最终以6比2再赢一盘。第三盘，纳达尔体能下滑，出现较多失误，贝雷蒂尼凭借着第八局破发优势，以6比3扳回一城。第四盘，双方各赢三局，纳达尔连保带破取得5比3领先，随之以6比3结束比赛。

纳达尔职业生涯曾经20次获得大满贯男单冠军，其中大部分都来自法网，因此大家都称他为“红土之王”，澳网男单冠军他只拿过一次。当被问及是否有可能创造历史时，纳达尔说：“对我而言，最重要的不是这些数据，而是能再一次进入澳网决赛。”

“其实我在决赛都有过不错的机会，2012年打乔科维奇（Djokovic），2017年对决费德雷尔（Federer），距离冠军都很接近。幸运的是，我曾赢得过一次澳网冠军，我从来没有想过2022年还有机会，所以我享受今天胜利。到了决赛，我会拼尽全力。”

梅德韦杰夫连续两年闯入澳网决赛

昨天男单另一场半决赛，世界排名第二的梅德韦杰夫（Medvedev）继续出色表现，以3比1淘汰排名第四的西西帕斯（Tsitsipas），连续两年闯入澳网决赛，生涯第四次打入大满贯决赛。

四局比分为7比6（7比5）、4比6、6比4和6比1。

首盘比赛，双方打得比较激烈，梅德韦杰夫在1比4落后的情况下连续追击，以7比5拿下抢七局。

第二盘，西西帕斯在首局率先破发，最终以6比4扳回一盘。第三盘，西西帕斯在第六局保发成功，将比分追至3比3平，但梅德韦杰夫继续稳扎稳打，以6比4拿下该盘。第四盘，西西帕斯频频发生失误，结果让梅德韦杰夫取得5比1的领先优势。最终梅德韦杰夫以6比1轻松拿下第四盘，挺进决赛。

谈及将与纳达尔会师决赛，梅德韦杰夫说：“我已准备就绪，我知道纳达尔是一名非常强大的球员，我需要展示出自己最好的一面来赢得这场比赛。”

纳达尔与梅德韦杰夫的决赛将在明天进行。