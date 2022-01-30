2比0封后 阿什莉夺澳洲44年来首个女单冠军

世界排名第一的澳洲女将阿什莉·巴蒂不负众望，在今年的澳网直落两盘夺得女单冠军，一解自家球迷44年之渴。

（墨尔本综合电）阿什莉·巴蒂（Ashleigh Barty）果然没有让自家球迷失望，在昨天傍晚（新加坡时间）的2022年澳大利亚网球公开赛女单决赛中以6比3、7比6（7比2）力挫美国女将丹妮尔·柯林斯（Danielle Collins）夺冠，成为澳网44年来首名本土女单冠军。

上一名在澳网夺冠的本土女网球员是克里斯丁·奥尼尔（Christine O'Neil），她是在1978年的澳网封后。

阿什莉在两年前的澳网止步半决赛，今年终于实现在家乡夺冠的愿望。随着这个冠军，这名现世界第一的网球女单也保持了三闯大满贯决赛都顺利夺冠的纪录。

阿什莉的第一个大满贯冠军来自2019年的法网，第二个则是去年的温网。

首圈到决赛一盘未失

主场作战有时无形中给球员带来压力，但对阿什莉来说显然不是这样，因为从本届澳网开赛至今的七场女单赛中，她保持了一盘未失的完美纪录，稳定性惊人。

在昨天的女单决赛中，这名澳洲女将首盘以6比3轻松拿下，直到第二盘才开始面对挑战。

丹妮尔绝对是本届澳网最大黑马之一，职业生涯首次闯入大满贯女单决赛的她继复赛淘汰本届澳网另一名黑马、法国老将阿丽泽·科内特（Alize Cornet）后，半决赛再力压赛会七号种子、波兰“天才少女”伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）进决赛，令人惊艳。

值得一提的是，她在本届澳网曾两度在落后的情况下扭转劣势，因此当她在昨天丢失首盘，第二盘一度以5比1领先阿什莉时，相信有不少人认为她有机会再上演翻盘好戏。

然而，阿什莉却表现出了女王架势，不急不躁地一分一分地追回，最终追至5比5。此盘的第11局，丹妮尔保发成功以6比5重夺领先权，可惜还是被阿什莉追平，并拖入抢七大战。

这是阿什利在本届澳网的第一场抢七战，但她却完全控制局面，最终以7比2锁定胜局，让现场澳洲球迷陷入疯狂。

澳网当局特意请来了阿什莉偶像、现年70岁的四届澳网女单本土冠军伊文·古拉贡（Evonne Goolagong）为她颁奖。

阿什莉在发表得奖感言时说：“这对我而言，简直就是梦想成真。我为身为澳洲人而感到自豪。”

男双澳洲内战 外卡组合夺冠

“感谢球迷让我放松和让我能够表现出最好的自己。”

这名新科澳网女单冠军也不忘恭喜对手丹妮尔，因为对方虽与冠军失之交臂，但闯入澳网决赛还是能让她在下一期的世界排名上首次挤进前10。

在较迟举行的男双决赛中，冠军竟落入持外卡取得参赛资格的澳洲组合科基納基斯（Kokkinakis）及基里奥斯（Kyrgios）手中，他们是以7比5、6比4击败同袍伊布登（Ebden）及普塞尔（Purcell）后夺冠。