五盘逆转梅德韦杰夫 纳达尔夺澳网桂冠

梅德韦杰夫在去年9月的美国网球公开赛决赛中成功阻止乔科维奇实现21座大满贯壮举，昨夜未能再当拦路虎，目送纳达尔澳网夺冠。

（墨尔本综合电）35岁的纳达尔（Nadal）宝刀未老，在先输两盘的情况下连赢三盘，成功逆转25岁的梅德韦杰夫（Medvedev），时隔13年再度登顶澳网。同时他也夺得个人第21座大满贯冠军，创造历史。

在昨晚进行的澳大利亚网球公开赛男单决赛中，纳达尔与梅德韦杰夫可谓是杀红了眼，五盘比分为2比6、6比7（5比7）、6比4、6比4和7比5，耗时5小时24分钟。

首盘比赛，梅德韦杰夫两度破发，并且在纳达尔的每个发球局，都施加了巨大压力，比赛一边倒被压制，梅德韦杰夫6比2轻松拿下。

第二盘，两人各自实现两次破发，双方战到6比6进入抢七大战。结果纳达尔在5比3领先的情况下被梅德韦杰夫连得四分，以5比7输掉了抢七局。

第三盘，拒绝被横扫的纳达尔一直在奋力追分。直到第九局，梅德韦杰夫连续出现非受迫性失误，让纳达尔终于等到机会，5比4将局分反超。第10局，纳达尔发球局连赢四分，以6比4取得第三盘的胜利，成功扳回一城。

第四盘，纳达尔第一个发球局就被梅德韦德夫逼出破发点，随后梅德韦德夫也丢了自己的发球局，双方比分来到2比2。第八局，纳达尔连续出现几次正手失误，送梅德韦杰夫两个破发点。但这名西班牙天王还是凭借自己丰富的经验，在第10局保发，再次以6比4拿下，将比赛拖入决胜盘。

第五盘，双方体力都明显下滑，梅德韦杰夫左腿肌肉不适，医护人员也频繁上场。双方依旧毫不相让，局分打到5比5。但纳达尔关键时刻毫不手软，连破带保，以7比5拿下决胜盘，以3比2的总盘分取得胜利。

纳达尔在赛后说：“今天这场比赛将会是我最难忘的一场比赛。感谢大家的支持和热爱，这份感激会永存心中。”

同时，纳达尔也对年轻的梅德韦杰夫给予了肯定，认为这名俄罗斯小将的前途将一片光明。

在去年9月的美国网球公开赛决赛中成功阻止乔科维奇（Djokovic）实现大满贯21冠壮举的梅德韦杰夫，此役未能再当拦路虎。伴随着纳达尔拿下澳网冠军，他也斩获个人职业生涯第21座大满贯奖杯，成为获得大满贯冠军最多的球员。另外两大天王乔科维奇和费德雷尔（Federer）目前都是20冠。