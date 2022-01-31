欧文独木难支 网队不敌勇士

（旧金山综合电）布鲁克林网（Brooklyn Nets）和金州勇士（Golden State Warriors）昨天上午（新加坡时间）大战一场。网队三大球星中只有欧文（Irving）一人出场。欧文在比赛最后阶段和克莱·汤普森（Klay Thompson）比拼三分球，最终勇士更胜一筹，110比106胜出。

杜兰特（Durant）腿部受伤、哈登（Harden）手部受伤，都错过了这场客场比赛。欧文独挑大梁，他本场得到32分7助攻7篮板，前两项数据都是全队最高。

另一边勇士只缺少了德拉蒙德·格林（Draymond Green）一名主力。尽管双方阵容实力有差距，但比分一直是十分接近。在比赛还剩30秒时，勇士仅104比103领先一分。

此时汤普森在外线和柯里（Curry）做了一个半挡拆掩护。柯里吸引对方两名球员防守后立刻将球传给汤普森。

尽管此前七次三分投篮仅仅投中一球，但汤普森还是在距离三分线约半米的位置果断出手，球空心入网。这个进球让勇士获得四分优势，此时比赛之间只剩下12.1秒。

网队叫暂停布置战术，之后欧文接队友边线传球后，带球两步在三分线外转身，面对对方两名球员防守直接后仰三分出手，同样命中，网队仍然落后两分。

可惜的是，之后欧文在对方发出边线球前不慎犯规，柯里执行技术罚球命中，勇士扔握有球权。网队再次犯规后，汤普森走上罚球在再次罚中两分。此时网队落后四分，时间只剩下五秒，大势已去。

柯里和汤普森这对“浪花兄弟”近来状态都不算好，本场分别得到19分和16分。汤普森重伤刚刚痊愈，柯里则是之前疲劳作战，近来表现明显下滑。不过在比赛的关键时刻，他们仍是勇士最为倚重的得分点。这场比赛中，两人包揽了勇士最后17分。更有意思的统计是，两人前三节三分球一共14投2中，最后一节三分球却是4投3中。

勇士主帅克尔（Kerr）赛后表示，他不担心柯里的状态。他说：“我知道我会一直被问到这个问题（柯里投篮命中率低），但我不担心，我就是不担心，因为他是柯里。”