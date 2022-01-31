教练：除非美网换球 阿什莉完成全满贯难度大

（悉尼综合电）澳大利亚本土网球女将阿什莉·巴蒂（Ashleigh Barty）前天赢得澳网女单冠军。这样，在网球四大满贯公开赛中，阿什莉已经赢得了澳网、法网和温网三大赛事冠军，想要完成全满贯独缺美网。不过阿什莉的教练克雷格·泰泽表示，除非美网换球，不然阿什莉很难有胜算。

阿什莉在2019年赢得法国网球公开赛冠军、去年赢得温布登锦标赛冠军，今年则是成为44年来首位在澳网女单夺冠的本土运动员。

她是自塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）之后，第二位在三块不同场地赢得大满贯冠军的现役女单球员。想要完成全满贯，阿什莉独缺美网，但因为美网女子比赛用球对她不利。

泰泽在阿什莉澳网夺冠后说：“美网真的很需要把女子比赛用球换一换了。他们坚持在男子和女子比赛中使用不同的球，对于阿什莉这样的球员来说，女子比赛的用球太糟糕了。”

美网女子比赛使用的是Wilson专为女子比赛开发的网球。这种型号的球比男子比赛用球的更轻、覆盖的绒毛也更少，因此速度会更快。不过在四大满贯赛事中，只有美网在男子和女子比赛中使用不同的球。

泰泽表示，更轻的球意味着更难掌控，去年阿什莉只得换了另一种球拍去参加美网。泰泽说：“在过去一整年，甚至是过去两年中，美网是唯一一项阿什莉需要换球拍参加的赛事……如果美网不改比赛用球，阿什莉这样的球员就不可能赢。”

在去年美网中，阿什莉在第三圈不敌非种子选手谢尔比·罗杰斯（Shelby Rogers）。阿什莉至今一共参加了六届美网，最好成绩也只是打到第四圈。

去年美网中，两位非种子选手艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）和莱拉·费尔南德斯（Leylah Fernandez）打入决赛。而这两位球员在美网之后都没有太好表现。泰泽说：“（美网）用这样的球，出现这种情况并不奇怪。”