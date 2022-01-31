喀麦隆与布基纳法索晋级半决赛

（杜阿拉综合电）非洲国家杯主办国喀麦隆与布基纳法索分别淘汰冈比亚与突尼斯，成功闯入半决赛。

东道主喀麦隆2比0战胜冈比亚，布基纳法索1比0小胜突尼斯。

对阵首次入围正赛的冈比亚，五届赛事冠军喀麦隆队来势汹汹，凭借上半场69%的控球率接连发动进攻，但阿布巴卡尔（Aboubakar）数次凶猛射门均被冈比亚门将扑出。上半场，两队均颗粒无收。

易边再战，第50分钟，喀麦隆前锋埃坎比（Ekambi）头槌破门。

第57分钟，又是埃坎比，在突破冈比亚后防线后接队友的左路传中，小禁区右侧劲射破门，成功梅开二度，帮助球队最终获胜。这也是埃坎比打入个人在本届非洲杯的第五个进球。

埃坎比赛后说：“我们很自豪能进入半决赛。”

喀麦隆将继续追逐第六个非洲杯冠军头衔，他们将在半决赛中对垒埃及和摩洛哥之间的胜者。

另一边厢，2004年冠军突尼斯迎战2013年亚军布基纳法索。年仅19岁的布基纳法索球员瓦塔拉（Ouattara）在上半场补时阶段成功破门，攻入全场唯一进球，为布基纳法索赢得半决赛门票。布基纳法索将在半决赛中挑战塞内加尔和赤道几内亚之间的胜者。

布基纳法索主帅马洛（Malo）赛后说：“我现在情绪非常激动。请允许我把这场胜利献给我们的人民，他们正在经历一场政变。”

“布基纳法索人民将永远站在一起，就像这个团队一样。我们今天投入了时间和精力，我们想在这届非洲杯一直勇往直前。”当地时间1月24日，布基纳法索发生军事政变。政变军人当天在国家电视台发表讲话说，军方已夺取政权，并解除总统卡博雷的职务。