巴塞租借特拉奥雷 并可永久买断

（马德里综合电）西班牙国脚阿达马·特拉奥雷（Adama Traore）将以租借的方式，从英超球会狼队（Wolves）回返巴塞罗那（Barcelona），直到本赛季结束。

狼队与巴塞罗那前天宣布这笔租借交易。巴塞罗那称他们将支付特拉奥雷的薪酬，并且有永久买断的选择权。

现年26岁的特拉奥雷出自巴塞罗那诺坎普的足球学院，他曾经四次代表巴塞罗那一队出赛，随后在2015年加盟另一支英超球会阿斯顿维拉（Aston Villa）。2016年至2018年，特拉奥雷加盟米德尔斯伯勒（Middlesbrough），出赛61场，取得5个进球。2018年，他以创球队转会费纪录的1800万英镑（约3312万新元）加盟狼队，在租借到巴塞罗那之前，他为狼队出战154场大小战役。

狼队的技术主任塞拉斯（Sellars）说：“所有人都知道，巴塞罗那是个非常接近阿达马（特拉奥雷）心的城市与球会，所以这对他来说是个梦想的转会。我们也同意一个很健康与理想的选项交易，巴塞罗那可以在来临的夏天将这个租借协议转变为永久性转会。”

特拉奥雷的加盟将让主帅哈维（Xavi）在进攻上有更多的选项，目前巴塞罗那在进攻上的人选并不多，法国前锋登贝莱（Dembele）在无法与球会达成续约协议后，已经不受重用，小将法蒂（Fati）则因为腿腱受伤缺阵。

托特纳姆希望落空

另一方面，特拉奥雷被租借到巴塞罗那意味着托特纳姆希望拉拢这名边锋球员的希望落空。热刺之前被传有意签下特拉奥雷，不过他们提出的1500万英镑报价被狼队所拒绝。

根据《天空体育》的消息，在特拉奥雷被巴塞罗那截胡后，热刺主帅孔蒂（Conte）又一次找到了球会老板列维（Levy），要求他在转会市场关闭前签下路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）等球员。

据报道，托特纳姆本来已经与狼队就特拉奥雷的转会已经达成协议，但列维在一些细节上还在与狼队纠结，没想到巴塞罗那这么快出手，而特拉奥雷也更想加盟这支西甲豪门。如果在这个转会窗口孔蒂没有得到他想要的球员，不排除他会在赛季结束之后离开托特纳姆。