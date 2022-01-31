瑞典名将力争北京冬奥首金 中国首金目标为短道速滑混合团体接力

瑞典老将夏洛特·卡拉被认为有望冲击北京冬奥会首金，中国代表团则有望在短道速滑混合团体接力赛夺下第一枚金牌。

北京冬奥会将在2月5日首个比赛日产生6枚金牌。继上届平昌冬奥会之后，女子越野滑雪双追逐7.5公里+7.5公里再次成为首金项目。瑞典名将夏洛特·卡拉（Charlotte Kalla）将与挪威、芬兰等选手展开较量，力争卫冕冠军。

由于东道主中国在首金项目上不具备夺金的实力，因此中国将首个比赛日的夺金重点放在了短道速滑混合团体接力赛上，全力冲击中国代表团首金。

本届冬奥会，越野滑雪共产生12枚金牌，仅次于自由式滑雪项目的13枚，是雪上10个分项中的金牌大户。从首个比赛日金牌产生时间看，女子越野滑雪双追逐7.5公里+7.5公里抢到首金先机，2月5日下午4时45分左右决出冠军。

女子越野滑雪双追逐，是要求选手以古典技术滑完7.5公里后，换上另一套雪板，再用自由技术滑完剩余7.5公里路程，也被称之为传统式与自由式相结合。

在该项目上，北欧实力强劲。上届平昌冬奥会，瑞典、挪威、芬兰包揽冠亚季军，尤其是瑞典更是强中之强。

为备战北京冬奥会，他们先后在意大利阿尔卑斯山高海拔训练营以及与张家口同纬度的利维尼奥训练，并全方位为选手提供保障。

身为瑞典首位奥运三度摘金的女子越野滑雪运动员，夏洛特·卡拉实力超群，是本届夺冠最大热门。但这位上届平昌冬奥会首金得主，今年已35岁，本赛季状态一般，在此前世界杯双追逐赛中仅获第15，通过最后的资格赛才艰难入选。

在谈到北京冬奥会首金的目标时，夏洛特·卡拉表示，每个运动员都会在奥运赛场上奋力一搏，自己将竭尽全力拿出最佳的表现，力争发挥出最好的水平。

对于屡夺夏季奥运会首金的中国代表团来说，鉴于在越野滑雪项目上实力有限，此次在家门口也难圆摘得冬奥首金的梦想。这样一来，担当夺取中国代表团首金的重任，就落在了具有集团优势的中国短道速滑队身上，全力冲击将在2月5日晚约9时50分于北京首都体育馆产生的混合团体接力赛冠军。

短道速滑混合团体接力赛，是本届冬奥会新增设的小项，距离2000米。由武大靖、任子威、范可新、曲春雨组成的中国队实力不俗，在2021-2022国际滑总短道速滑世界杯（北京站）复赛中，曾以2分37秒747创造了新的世界纪录。

男子方面，上届冬奥会以破世界纪录成绩夺得500米冠军的武大靖，是本届卫冕冠军热门。任子威近期状态火热，在本赛季世界杯四站比赛中勇夺三冠。

作为本届全团唯一的奥运冠军，武大靖很有可能成为中国代表团男旗手。但昨天中国代表团公布的双旗手人选中，男旗手为24岁的速度滑冰运动员高亭宇，由此可见中国代表团对冲击本届首金的重视。

女子方面，28岁的范可新是2014年索契冬奥会女子1000米亚军；26岁的曲春雨更是全能型选手，500米、1000米单项、3000米接力都有不错战绩。

曾为中国夺得首枚冬奥奖牌的短道速滑名宿李佳军昨天受访时表示，看好中国短道速滑队夺取混合团体接力赛冠军，期待中国代表团拿下北京冬奥会首金。