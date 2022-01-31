冬奥会开幕式 中国代表团旗手确定

（北京综合电）北京2022年冬奥会开幕式中国代表团旗手确定，男子旗手为速度滑冰名将高亭宇，女子旗手为钢架雪车选手赵丹。

高亭宇1997年12月15日出生于黑龙江省，2016年入选中国速度滑冰队。

现年24岁的高亭宇是近年来中国最耀眼的速度滑冰明星之一。2018年平昌冬奥会上，首次参赛的他以34秒65的成绩获得500米男子速滑铜牌，也成为首位在冬奥会上夺得速滑项目奖牌的中国男选手。

在2020年2月的世界速度滑冰单项锦标赛男子500米项目中，高亭宇滑出34秒282的成绩，创造个人最佳纪录。

去年，高亭宇继续突破自己。2021年9月26日，在中国杯速度滑冰精英联赛中，高亭宇再以33.83秒的成绩刷新了他个人保持的速度滑冰男子500米全国纪录。

女旗手赵丹2002年12月14日出生于内蒙古自治区，2018年9月入选中国钢架雪

车队。

2019-20赛季，赵丹代表中国队首次参加了在瑞士举办的青奥会比赛，并取得了第七名的成绩。这是中国女子钢架雪车首次登上冬青奥会赛场。2021-22赛季，赵丹在因斯布鲁克站赢得洲际杯比赛冠军，世界杯最好成绩为第15名。

中国冬季奥运会代表团秘书长倪会忠形容：“近年来，高亭宇的表现非常出色，而19岁的赵丹也是一颗冉冉升起的新星。”

2022年北京冬奥会将于2月4日开幕。