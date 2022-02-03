夺七超级碗 NFL史上最佳球员 布雷迪宣布退役

布雷迪七次获得超级碗冠军，比所有NFL单支球队都多，他也是常规赛、季后赛胜场、传球达阵数和传球码数的NFL纪录保持者。

（坦帕湾综合讯）美式橄榄球超级巨星汤姆·布雷迪（Tom Brady）宣布正式退役，为美国职业橄榄球大联盟（NFL）历来最璀璨的职业生涯画上句点。

44岁的布雷迪是公认NFL史上最伟大的球员，他曾经七次获得超级碗冠军，其中五次获选超级碗MVP（最有价值球员），他还曾三届获得常规赛MVP。这名四分卫的七个超级碗比所有NFL单支球队都多，而且他也是常规赛、季后赛胜场、传球达阵数和传球码数的NFL纪录保持者。

布雷迪2000年选秀大会第六轮被新英格兰爱国者（New England Patriots）选中，在接下来的20个赛季中，帮助球队六捧超级碗，前年他转投坦帕湾海盗（Tampa Bay Buccaneers），同后者签约两年，去年夺下他第七个超级碗，延续着自己的不老神话。

布雷迪在社媒上贴文宣布退役：“我一直认为橄榄球是一项需要全情投入的项目，如果不能承诺100%付出，你就不可能成功，而在这项运动里我最喜欢的就是成功。过去22年的每一天，我都在尽力做到最好，希望把自己的潜力发挥到最大，这在精神上、肉体上、情感上都是一种挑战。无论在球场上还是生活中，想要成功都没有捷径可走。”

“写下这些对我来说很难，但我还是不得不说：我无法再承诺全情投入了。我很爱我的NFL生涯，而现在是时候把我的时间和能量放到其他事情上了。”

布雷迪对今昔队友和教练表示感谢，但他最初完全没有提到旧东家爱国者、球会教练伯里奇克和老板克拉夫。正式宣布后三小时，布雷迪才发推文说：“感谢爱国者，我万分感恩。我爱大家。”

布雷迪自认世上最幸运的人

布雷迪过后也表达他对自己职业生涯的感想：“我的职业生涯是多么刺激的旅程，在我想象之外，充满跌宕起伏；当你每天都在其中，你是不会去想结局的。不过，当我坐在这里，想到的是那些我有幸曾经并肩或对垒的伟大球员和教练。比赛竞争紧密，我们的友情和关系亦同样紧密。我永远会珍惜这些回忆，我觉得我是世上最幸运的人。”

布雷迪退役的消息在体坛激起千层浪。篮球名宿“魔术”约翰逊（Magic Johnson）说，感谢他夺七个超级碗冠军，打破了许多纪录，协助身边队友变得更好，所以布雷迪是“GOAT”（史上最佳的英文缩写）。英格兰足球队长凯恩（Kane）说：“（布雷迪）的进取心、热情和努力激励人心，他是我关注NFL的主要原因。”奥运游泳传奇菲尔普斯（Phelps）说：“恭喜你兄弟！享受你人生下一篇章。”

布雷迪职业纪录

三届NFL联赛最有价值球员 （MVP）

● 最多超级碗MVP （5）

● 最多职业球赛胜利 （243）

● 最多传球码数 （84,520）

● 最多传球次数 （11,317）

● 最多传球达阵次数 （7,263）

● 最多传球触地得分次数 （624）

● 最多首发场次 （316）

● 参与最多季后赛 （47）

● 赢得最多季后赛 （35）

● 最多季后赛传球码数 （13,049）

● 最多季后赛触地得分次数 （86）