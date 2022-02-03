雄狮后卫拜哈基宣布挂靴

新加坡足球著名后卫拜哈基前天宣布退役。这位38岁的后卫一共为国出战142次，曾经三次帮助“雄狮”新加坡国家队三次赢得铃木杯亚细安足球锦标赛，近20年职业生涯中他曾在四国联赛中效力。

拜哈基前天通过其面簿页面宣布退役。他写道：“我不知道该打些什么字，我一直盯着屏幕，一会儿打几个字删掉，然后又打几个字，再删掉，不断重复。在拍摄视频时，我曾崩溃过好几次。只是要说出这几个字，‘我们分开了’。”

“这一天终于来了，我正式宣布我从这项运动退役。这很艰难，但我还是很高兴我能够自己选择这一天，整理好一切，向着人生的新篇章前进。”

拜哈基还给退役公告配上了一段饱含深情的视频，在悠扬的音乐中，他说道：“每一段旅程都有一个开始，对我来说，这段旅程是和你（足球）一起开始的，只有你和我。不管是下雨还是天晴，草地还是水泥地，顺利还是困境，我们都在一起。我从没有想过，你会教给我人生中最重要的几堂课，带我走到国外，经历激动人心的挑战，登上成功的高峰。我们总是在一起，但今天，我们分开了。没有伤悲，心中只有感激和谦卑。”

拜哈基身高1米90。他在2003年代表芽笼联队首次出战新联赛，赢得了当季新联赛最佳年轻球员殊荣，并在同年入选雄狮国家队。在2005和2007年，他都作为球队重要成员，帮助雄狮赢得亚细安足球锦标赛冠军（2005年称为老虎杯，2007年更换赞助商改称铃木杯）。

2012年铃木杯，拜哈基作为后防核心帮助球队一路打入决赛，并在决赛首回合的补足时间攻入关键一球，帮助雄狮在首回合3比1力克泰国。之后的次回合雄狮虽然0比1落败，但还是以3比2的总比数胜出，捧起冠军奖杯。拜哈基的那个进球堪称是致胜一球。

拜哈基在国家队留下了出战142场攻入5球的辉煌数据。在球会赛场，他的经历也十分丰富，2009年遭高薪挖角，从新联赛加盟印尼超级联赛。之后他也曾闯荡过马来西亚和泰国联赛。在职业生涯末期，拜哈基一度经试训得到出战沙特阿拉伯联赛的机会，但他最终没能成行。