1比3不敌越南 中国无缘世界杯

（河内综合电）世界杯外围赛亚洲区12强赛第8轮，中国客场1比3不敌越南，彻底无缘2022年卡塔尔世界杯。

越南获得本届他们在12强赛中的首场胜利，也是东南亚球队首次在亚洲区外围赛最后阶段比赛中取胜。

越南队长杜雄勇赛后说：“当我们在主场比赛时，我们总是试图取分。幸运的是，我们在农历新年第一天战胜了中国。”

越南球迷阮南龙在接受法新社采访时说：“战胜中国一直是越南的愿望，无论对手是谁。所以我认为这场比赛的结果对越南来说甚至比它在世界杯上的一场比赛更有意义。”

中国新帅李霄鹏：输球因为比赛设计出问题

在足球领域之外，中国和越南也在贸易和南海资源分配领域也是竞争对手。球迷丁忠在面簿上写道：“战胜中国比战胜其他球队要重要10亿倍。”

中国队新帅李霄鹏在赛后表示，本场比赛输球是因为比赛设计出了问题，队员们踢得太紧张。

“比赛出现的问题，首先向所有球迷道歉，也给队员道歉。输球主要是比赛前设计出了问题，后续无法补救，比分无法接受。”

李霄鹏认为，本场比赛的失利有两个原因，“一个是比赛设计出了问题，队员踢得还是非常尽力。第二是赛前激励过度，队员太想要这场比赛，队员们都是非常紧张地在踢。”

最后李霄鹏说：“中国足球崛起是迟早的事，但是需要一代一代的努力。”

原中国男足队长范志毅随后也在微博上表示，足球没有国界，但足球需要仪式感，也需要凝聚力，更需要传承。现在更关键的问题是，我们能不能把足球界的传承重新建立起来，能不能允许别人踩着我们的肩膀走上去。

《人民日报体育》在官微发表评论说，大年初一的世预赛，国足输了不该输也不能输的一场球。

本场比赛后，中国队1胜2和5负积5分排名小组第五，越南队1胜7负积3分排名第六。在12强赛还剩两轮的情况下，中国队已提前告别2022年卡塔尔世界杯。

越南下一仗将于3月24日在主场对阵阿曼，中国将在同日对阵沙特阿拉伯。