攻克玻利维亚魔鬼主场 智利保住晋级希望

（拉巴斯综合电）凭前阿申纳（Arsenal）球星桑切斯（Sanchez）的两个进球，智利在昨天凌晨（新加坡时间）的世界杯南美洲区外围赛以3比2攻克玻利维亚的魔鬼主场，保住晋级今年底卡塔尔世界杯的希望。

玻利维亚首都拉巴斯的海拔高度超過3600米，是全世界海拔最高的首都，所以即便玻利维亚的国家足球队的水平不高，但他们却经常能凭地理优势取分。在败给智利之前，他们便连续三场世杯主场外围赛取得胜利，但在昨天的比赛中，桑切斯却只用了14分钟就攻陷了他们的城门。

后卫埃诺姆巴（Enoumba）虽在第37分钟为主队扳平比分，但中场努涅斯（Nunez）却在第77分钟为智利重夺领先权。

第85分钟，桑切斯梅开二度，为客队扩大领先优势，所以就算主队前锋马丁斯（Martins）在三分钟后回敬一球，玻利维亚最终还是以2比3饮恨主场。

随着这场胜利，智利以一分超越了客场0比1败给阿根廷的哥伦比亚，目前排名第六。

根据世界杯南美洲区外围赛的规则，排名前四的球队将直接晋级正赛，排名第五的球队则必须通过附加赛与一支亚洲区球队争夺正赛资格。

南美洲传统劲旅巴西与阿根廷早已锁定世界杯入场券，目前排名第三的厄瓜多尔昨天原本只要打败秘鲁，就能提前两轮加入巴西与阿根廷行列，可惜他们却在领先的情况下，客场遭秘鲁以1比1踢和。

虽说秘鲁阻止了厄瓜多尔提前出线，但该场和局却让他们无法从乌拉圭手中抢回“老四”之位。乌拉圭在较早前主场以4比1大胜委内瑞拉。

本轮结束，乌拉圭、秘鲁及智利分别以22分，21分及19分占据第四至第六位，哪一队能直接晋级世杯正赛，哪一队得踢附加赛，这些都仍然充满未知数。