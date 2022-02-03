奥巴梅杨加盟巴塞 未能正式向阿申纳道别让他很痛苦

（伦敦综合电）西甲豪门巴塞罗那昨晚（新加坡时间）正式宣布签下前“炮兵”阿申纳（Arsenal）射脚奥巴梅杨（Aubameyang）。

根据巴塞的官方声明，这名加蓬国脚将会和巴塞签约至2025年6月30日，合同中附加在2023年6月30日提前解约的选项，但解约条款为1亿欧元（约1亿5300万新元）。

声明也写道：“奥巴梅杨是一名速度极快的前锋，进球嗅觉非常灵敏，职业生涯已攻入超过300球。他强劲且准确的射门令他成为了欧洲赛场上最令人闻风丧胆的进球者。”

前天凌晨，炮兵已发表官方声明表示，与他们的前队长就解约达成共识，意味着奥巴梅杨是以“自由人”的身份加盟巴塞。

据悉，奥巴梅杨在加盟巴塞后，薪水将会大幅度缩水。

现年32岁的奥巴梅杨是在2018年从德甲球队多特蒙德（Dortmund）加盟阿申纳。由于一转会就表现亮眼，首个完整赛季就荣膺英超最佳射脚，因此奥巴梅杨很快就成为了炮兵球迷最喜爱的球员，而在以队长身份带领球会夺得2020年足总杯冠军后，他更成为了转会市场上的抢手货。

尽管奥巴梅杨最终决定与阿申纳续约三年，但令人遗憾的是，他的状态在续约后不升反降，上季只为炮兵在各项赛事攻入15球，进球数只有2018-19赛季巅峰期时的一半。

本赛季，他则多次因为纪律问题被处罚，去年12月甚至被褫夺队长袖标，之后就不再为阿申纳上过场了。上月初，奥巴梅杨原本已飞抵喀麦隆准备参加非洲杯，岂料他的冠病检测呈阳性，同时被查出心脏有问题，结果未上场就直接被送回阿申纳。

尽管之前一度被炮兵打入冷宫，但奥巴梅杨对旧东家毫无怨言，但坦言未能正式与前队友和球迷道别让他感到“痛苦”。

他在社媒上写道：“我在这家球会一直都是百分百地专注，并为球会付出全部，因此在告别之时没能正式说再见，让我非常痛苦，但这就是足球。”

“很遗憾过去几周没有机会帮助队友，但我对这家球会只有尊重，并真心祝福我所有的队友和球迷一切顺利，在未来能获得许多的成功。”