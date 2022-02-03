左膝受伤 詹姆斯恐缺席更多比赛

詹姆斯已连续缺阵湖人三场比赛，球队主帅沃格尔坦言，只要詹姆斯膝盖还是肿胀，他就不会出战。

（洛杉矶综合电）洛杉矶湖人（LA Lakers）当家球星詹姆斯（James）因左膝受伤已缺席了球队三场比赛，预计接下来还会缺席更多场赛事。

据“The Athletic”记者查拉尼亚（Charania）指出，昨天，詹姆斯没有参与球队的训练，也没有来到训练馆，而是继续专注于左膝的治疗。

詹姆斯在1月26日对阵布鲁克林网（Brooklyn Nets）的比赛中轰下33分，结果左膝出现酸痛症状，之后连续缺席了与费城76人（Philadelphia 76ers）、夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）以及亚特兰大鹰（Atlanta Hawks）的比赛。

根据湖人公布的伤病报告，詹姆斯左膝出现水肿现象，球队主帅沃格尔（Vogel）坦言，只要膝盖还是肿胀，他就不会出战。

湖人过去11场比赛取得3胜8负战绩，目前以24胜27负的战绩排名西岸第九。

詹姆斯本赛季共出战36场比赛，场均贡献29.1分、7.7个篮板和6.3次助攻，投篮命中率高达52.2%。

太阳赛季双杀网队11连胜

另一边厢，菲尼克斯太阳（Phoenix Suns）昨天121比111战胜布鲁克林网，实现赛季双杀的同时，也取得了11连胜。

首节比赛中，太阳就多点开花，以10分的领先优势结束首节争夺。次节，哈登（Harden）开场就命中了两记三分球，将比分缩小。网队在第三节凭借着三分雨一度将比分反超，但球队在末节熄火，太阳在布克（Booker）和保罗（Paul）联手之下打出一波流，布克连续两记中投帮助球队奠定胜局。最终，太阳豪取11连胜，本赛季双杀网队。

此役，太阳三人得分上20，布克砍下全场最高35分外加6个篮板，布里奇斯（Bridges）贡献27分和8个篮板，保罗交出20分和14次助攻的两双数据；篮网方面，欧文（Irving）取得26分，哈登（Harden）贡献22分和10次助攻两双数据，格里芬（Griffin）进账17分和6个篮板。

保罗赛后说：“我们的优势是我们有一个完整团队，你不能只依靠一两个人。如果有人对我或布克严加盯防，布里奇斯那边就会出现机会。”

“这就是我们团队的优势所在。在任何一个夜晚，任何人都可以成为一个火力点。”

布克说：“一对一盯防欧文并非易事，所以这是你必须加强的地方，需要很多艰苦的工作和努力。但我们一起经历的这些，能够对我产生很大的帮助。”