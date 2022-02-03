福冈游泳世锦赛 正式延期至明年7月举行

（洛桑综合电）国际泳联前天正式宣布，第19届国际泳联世界游泳锦标赛推迟至2023年7月14日至30日在日本福冈举行。受此影响，第20届世锦赛将于2024年1月在卡塔尔多哈举行。这一延期让新加坡游泳队避免了在今年5月两线作战的窘境。

按照赛事计划，国际泳联本该于2021年5月在福冈举行游泳世锦赛，但由于东京奥运会延期至2021年，游泳世锦赛也顺延一年，推迟到2022年5月13日到29日举行。然而进入2022年以来，冠病疫情再度蔓延，日本单日新增确诊人数逼近15万。上个月24日，国际泳联联系日本福冈组委会通知再次延期的决定。

为了保证运动员的最佳备赛周期和最佳比赛表现，国际泳联经广泛征求运动员、教练员及多方意见，最终将福冈世锦赛定在2023年7月。受此影响，原计划于明年11月举行的多哈世锦赛也推迟到2024年1月举行，2024年还将举办巴黎奥运会。

国际泳联主席阿尔穆萨拉姆说：“国际泳联将继续以保护运动员利益为首要宗旨，在目前这种情况下尽早做出决定，为运动员和相关方面提供最佳确定性方案。”

国际泳联将于近期公布国际泳联代表大会、国际泳联技术大会和第19届国际泳联世界大师锦标赛的修订日期，以及更新后的2022年国际比赛日程。

福冈世锦赛原本的比赛日期与同样在今年5月举行的河内东运会撞期。经过这次延期后，我国泳队免去了两线作战的窘境，可以全力出战东运会。