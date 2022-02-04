涉殴打强奸女友 曼联小将格林伍德虽获保释前途尽毁

曼联小将格林伍德涉嫌殴打强奸女友自毁前途。尽管警方让他保释在外，但曼联已经对他处以停训和停赛处罚，队友和赞助商也纷纷和他保持距离。

（曼彻斯特综合电）曼联警方前天证实，涉嫌强奸及殴打女友的曼联前锋格林伍德（Greenwood）获得保释。尽管暂时获得自由，但20岁的格林伍德已经近乎身败名裂。

曼彻斯特警方前天通过文告说：“一名20岁男子因涉嫌强奸及殴打女性，在2022年1月30日被捕。目前他已经保释在外，等待进一步调查。”

尽管曼彻斯特警方没有在文告中指名道姓，但很明显，这说的就是格林伍德。上周，格林伍德的女友哈列特·罗布森在社交网络上公开了她身上多处受伤的照片，以及多段录音。照片的配文上写道：“给那些想知道格林伍德对我做了什么的人看看。”录音内容则是格林伍德求欢被拒，之后动手打人，强行发生关系。

曼联和赞助商

与格林伍德保持距离

尽管哈列特没过多久就清空了个人社交网络账号，删除了这些内容，但这些爆炸性的内容还是引来了全球关注。身为一名20岁的年轻球员，格林伍德的暴行令人震惊。曼彻斯特警方说已注意到了这些内容，并随后逮捕了格林伍德。

曼联则先后发表了两份声明，在上周日的第一份声明只写道：“我们意识到了社交媒体网络上流传的图片及对球员的指控。在事实未经确认之前，我们不会发表任何进一步的评论，曼联不会容忍任何形式的暴力行为。”

在本周二的第二份声明中，曼联宣布了惩罚措施，对格林伍德处以停训和停赛处罚，直至另行通知。

曼联已经从官方网站上撤下了所有与格林伍德相关的商品。如今从曼联网站购买球衣，也无法直接选择印上格林伍德的名字和号码。曼联的其他球员也纷纷通过在社交网站上取消关注的方式，与其保持距离，其中包括“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）、波格巴（Pogba）、卡瓦尼（Cavani）等人。

其他企业也纷纷远离格林伍，体育用品巨头耐吉（Nike）宣布暂停与格林伍德的赞助合同，电子游戏巨头电子艺界（Electronic Arts）则宣布，将格林伍德从旗下足球游戏FIFA 22的线下模式中撤出。

对于少年得志的格林伍德而言，这无疑是其人生至今遭遇的最大挫折。自小在红魔青训营成长的他在2019年首次代表曼联成年队上阵，至今出场129次攻入35球。曼联球迷将他视为下一位红魔国王。

由于表现出色，格林伍德去年2月与红魔签订新约，合约要到2025年才会结束。在本赛季上半段，无论是前主帅索斯加尔（Solskjaer）还是之后接任的朗尼克（Rangnick）都对他委以重任。

由于格林伍德主力位置稳固，曼联在刚刚结束的冬季转会窗口中还送走了缺少上场机会的法国前锋马夏尔（Martial）。就在格林伍德事件爆发的同时，曼联紧急叫停了林加德（Lingard）加盟纽卡斯尔（Newcastle）的交易，这使得红魔的前场不至于太过窘迫。

桑乔或获得更多发挥空间

格林伍德长期占据曼联的右边锋的主力位置，这使得去年夏天高价加盟的桑乔（Sancho）在红魔无法出任他最熟悉的位置。

随着格林伍德遭雪藏，桑乔有望获得更大发挥空间。红魔明天凌晨将在英格兰足总杯中对阵英冠球队米德尔斯伯勒（Middlesbrough），这也是格林伍德事件后，红魔的首场比赛。

朗尼克在锋线上的排兵布阵，以及曼联本场的发挥都值得关注。