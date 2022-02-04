冬奥选手纷染冠病但无闭环传播迹象

虽然目前已有好些冬奥选手因冠病检测呈阳而隔离，并有11人送院治疗，但北京冬奥会医疗专家组主席麦克洛斯基说，并没有出现闭环传播的迹象。

（北京综合电）北京冬季奥运会今晚开幕，但已有好些选手因冠病退赛或可能无缘参赛，其中最有名的是来自美国的雪车世界冠军艾兰娜·梅耶斯·泰勒（Elana Meyers Taylor）。

北京冬奥会从今天举行至20日，确定染疫的最新一轮运动员包括奥地利金牌热门选手玛丽塔·克雷默（Marita Kramer）和德国花样滑冰选手泽格特（Seegert），20岁的玛丽塔原本会参加本周六展开的女子跳台滑雪比赛。另外一名来自美国的女子雪车运动员艾兰娜则不确定能否出战。

37岁的艾兰娜是过去三届冬奥会的奖牌得主，她是女子双人赛和单人赛的世界冠军。她原本将在本月10日开始首场比赛，但目前在北京隔离中，不确定能否赶上比赛。

在周三的新闻发布会上，北京冬奥会医疗专家组主席麦克洛斯基（McCloskey）医生说，已经有11名运动员、官员和工作人员被送院治疗，但这些人都没有出现任何严重症状。他也指出，目前没有出现闭环传播的迹象。

北京冬奥组委公布的最新数字显示，在过去24小时内有32起感染病例，自1月23日启用闭环方式将参与冬奥的人士与当地居民隔离以来，感染病例总数已达到232例。所有前往北京的外国人，无论是运动员、教练、随队人员还是媒体，在出发前都必须测出两次阴性结果，然后抵达机场后再测一次。此外，他们每天还得进行聚合酶链式反应（PCR）检测。

德国选手二度染疫

瑞典和挪威团队都证实各自有两起新病例，而德国则宣布花样滑冰双人选手泽格特第二度感染冠病。德国奥林匹克体育联合会（DOSB）昨天表示，再次染疫的泽格特目前在酒店隔离，将不会参加比赛。

泽格特和她的搭档米内尔娃·法比安娜·黑泽（Minerva Fabienne Haase）原本在冬奥会的团队比赛名单上，不过有关机构在发给路透社的电邮中透露：“德国队将继续参加团体比赛，不过名单中不会有这对搭档。”

米内尔娃是否为泽格特密切接触者这件事还有待确定。这两人在2019-20的大奖赛上排名第三，后来在2020年的欧洲锦标赛上则名列第五。

截至目前为止，英国队代表团的运动员、教练和工作人员冠病检测皆呈阴性。

另外，国际奥委会主席巴赫（Bach）昨天表示，北京冬奥会将永远改变冬季运动的规模，他说：“今天我们可以说中国是一个冬季运动国家。一切都已准备就绪，冬奥会将会安全、成功地举行。”