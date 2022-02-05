挪威料再度称霸 中国金牌数或创新高

（北京综合电）北京冬奥运今天拉开战幕，北欧“雪上”强国挪威预料将再度称霸荣誉榜，东道主中国估计也将拿下该国历来最多金牌。

尼尔森属下体育数据公司格雷斯诺特（Gracenote）利用过往的冬奥、世锦赛和世界杯成绩数据，对北京冬奥会做出的最终逐个项目预测结果显示，挪威将蝉联冬奥会奖牌榜冠军，德国位居第二。

在四年前的平昌冬奥会上，挪威夺下14枚金牌，最终以39枚奖牌创下该国历史新纪录。预计他们本届的金牌总数将增至21枚，奖牌总数则可能多达44枚。挪威是否有杰出表现的关键，是他们在越野滑雪和冬季两项（Biathlon）中能交出不俗的成绩，预计这两个项目将有28枚奖牌进账。

越野滑雪霸主挪威队中的平昌冬奥会三金得主克莱博（Klaebo）以登上领奖台为目标而战，因禁药风波而错过平昌冬奥会的特蕾泽·约豪格（Therese Johaug）也将直击金牌。

已夺得14次世界冠军的她说：“我还未赢过个人奥运金牌，这是我的梦想。我知道外界认为我有机会获得四枚金牌，但现在我只专注于每场比赛。”

该公司也预测德国和俄罗斯奥委会将各获得30枚奖牌，他们认为德国会延续平昌冬奥的优异表现，预料会获得11枚金牌，俄罗斯奥委会则少他们一枚。

因使用禁药而受制裁，来自俄罗斯的运动员只能在他们的奥委会旗帜下参赛，他们在冬奥的最佳成绩是2014年索契的比赛，当时他们身为东道主，赢得11枚金牌，奖牌总计30枚，但2018年他们只能以两枚金牌（共17枚奖牌）收官。美国预料将以七金排第四，加拿大以六金排第五。

根据雷斯诺特的预测，东道主中国能拿下共13枚奖牌，包括六枚金牌，这会是中国有史以来最好的成绩，超越2010年温哥华冬奥会的共11枚奖牌（包括五枚金牌）的最佳纪录。

日本也有望拿下19枚奖牌，刷新13枚奖牌的历史最佳成绩；而韩国的奖牌预料将从平昌的17枚减少至本届的七枚。

中国奖牌料来自五赛项

中国本届赛会派出历来规模最大的冬奥代表团，总人数为387人，其中运动员有176人。中国最强的夺金项目是花样滑冰、自由式滑雪、短道速滑、单板滑雪和速度滑冰，中国过去赢得的62枚奖牌中，有61枚来自这五个赛项，唯有一枚铜牌来自冰壶。

中国寄以厚望的选手包括18岁的谷爱凌，她在自由式滑雪U形场地技巧、坡面障碍技巧和大跳台三个项目都将挑战金牌。此外，短道速滑的武大靖、单板滑雪双姝刘佳宇、蔡雪桐，以及自由式滑雪空中技巧的徐梦桃、孙佳旭、贾宗洋和齐广璞都对金牌虎视眈眈。