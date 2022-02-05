新加坡脚踏车联合会首设奖学金 送两国手赴澳洲训练

新加坡脚踏车联合会（Singapore Cycling Federation）首设奖学金，送两名年轻国手到澳大利亚脚踏车学院(Australian Cycling Academy）训练。

新加坡脚踏车联合会昨天傍晚在其位于新加坡体育城的总部与本地顶尖竞技脚踏车队之一的Specialized Dynasty Mavericks签署一份三年的合作协议，提供奖学金给本地有潜质的年轻脚踏车手，让他们有机会成为世界级的选手，同时将本地脚踏车的竞技水平推向另一个高度。

现年23岁的林镇宇和21岁的阿凡（Arfan Faisal）是这项奖学金计划的两名受益者。早在去年12月，澳洲脚踏车学院就已宣布签下这两名新加坡骑手，他们将在下周一凌晨飞往澳洲阳光海岸，正式展开长达一年的浸濡与学习之旅，这是新加坡脚踏车联合会奖学金计划的一部分。

阿凡昨天在接受《联合早报》的访问时说：“我们3月底就会回到新加坡，参加4月初在泰国举行的比赛，然后到越南参加训练营，再回到泰国参加另一项比赛。”

据了解，目前就读于新加坡国立大学经济系的阿凡已申请休学一年，南洋理工大学体育科学和管理系大三生林镇宇则只会停学一个学期，他将在亚洲的比赛结束后决定是否回到澳洲受训。

拟送超过两名骑手赴澳

林镇宇此前受访时说：“我觉得自己非常幸运，因为我在冠病期间没什么机会比赛。我有点紧张，因为我没有太多实质的比赛经验，现在就直接要到水平更高的澳洲训练了，但班南（Bannan，新加坡脚踏车联合会高水平竞赛总监）不断鼓励我，而我也已经准备好当海绵，尽可能吸取经验。”

班南透露，Mavericks今年提供的奖学金金额为两万新元，但Mavericks主席阿诺特（Arnott）说，他们的目标是接下来的每一年都能提供奖学金，而未来也不止送两名脚踏车手到澳洲训练，以帮助新加坡脚踏车联合会实现提升国内脚踏车水平的愿景。

他说：“我们过去几年更专注于初级骑行，但这个与新加坡脚踏车联合会的合作协议却让我们更上一层楼，为下一代骑手提供一条明确的道路。”

新加坡脚踏车联合会会长邢祥进认为，这是非常重要的一刻，并感谢阿诺特和Mavericks脚车队背后三大金主Specialized Bicycles, Dynasty Gaming and Media及LOGOS Property对本地人才培养计划的支持。