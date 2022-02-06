挪威女将摘北京冬奥首金 中国短道速滑接力赛夺冠

（北京综合电）北京冬奥会昨天决出六枚金牌，首金在越野滑雪女子双追逐（7.5公里传统技术+7.5公里自由技术）赛产生，由挪威选手特蕾丝·约海于格（Therese Johaug）赢得。由范可新、曲春雨、任子威和武大靖组成的中国短道速滑团队则在混合团体接力项目为东道国夺得了首枚金牌。

越野滑雪是冬奥的传统大项，也是历史最悠久的项目。在这个项目中，挪威、瑞典和俄罗斯运动员都有实力争夺赛会的首金。特蕾丝技高一筹，发挥最好，以44分13秒7夺冠。

四年前在平昌冬奥会上，瑞典的夏洛特·卡拉（Charlotte Kalla）击败八次冬奥金牌得主、挪威名将玛丽特·比约根（Marit Bjorgen）夺冠。今年，特蕾丝终于为挪威夺回暌违八年的项目金牌。她以超过30秒的绝对优势力压俄罗斯奥委会的纳塔利娅·涅普里亚耶娃（Natalya Nepryayeva，44分43秒9）以及奥地利的特雷莎·施塔德勒贝尔（Teresa Stadlober，44分44秒2）获得北京冬奥首金。

过去两届冬奥的该项目金牌得主都没参加这项比赛的争夺，意味着今年将诞生全新冠军。

33岁的特蕾丝是14次世锦赛金牌得主，她说：“美梦成真了。我为此努力了很多很多年，这一周对我们来说很特别，我们两天前才抵达这里。”

东道主中国选手李馨和池春雪在过去冬奥会和世锦赛都排名在30开外，她们两人在昨天的比赛中分别以49分07秒7和49分08秒3名列第33和34位。

昨天冬奥会赛事产生的另外四枚金牌分别是速度滑冰女子3000米、跳台滑雪女子个人标准台、自由滑雪男子雪上技巧、冬季两项混合接力4X6公里，这些金牌先后由荷兰、斯洛文尼亚、瑞典及挪威夺下。

挪威是冬奥史上历来成绩最出色的国家，首日六枚金牌中他们就占了其中两枚，在奖牌榜上暂居第一，斯洛文尼亚则以一金一铜排名第二。